"Geniş tabanlı bir hükümet modeline sıcak bakıyoruz

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde iki adayın başını çektiği ciddi bir kutuplaşma yaşandığını kaydeden Rogers, CTP ve UBP’nin toplumdaki kutupları temsil ettiğini savunarak, bu iki partinin de elini taşın altına koyduğu, daha geniş tabanlı bir hükümet modeline sıcak baktıklarını söyledi

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, geniş tabanlı bir hükümet modeline sıcak baktıklarını kaydederek, “Asla bir hükümete girmeyiz demiyoruz, sorumluluk almaya hazırız. Ama bizimle tüm kesimlerin beraber ülke için sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

HP’den verilen bilgiye göre, Genel Sekreter Rogers katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Partilerinin UBP ile koalisyon kurmaya neden olumsuz yanıt verdiğini de anlatan HP Genel Sekreteri Rogers, “Temel neden son koalisyon döneminde güven sarsıcı olayların yaşanmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde iki adayın başını çektiği ciddi bir kutuplaşma yaşandığını kaydeden Rogers, CTP ve UBP’nin toplumdaki kutupları temsil ettiğini savunarak, bu iki partinin de elini taşın altına koyduğu, daha geniş tabanlı bir hükümet modeline sıcak baktıklarını söyledi.

“SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİYLE HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Rogers şunları kaydetti:

“Halkın Partisi 2018’den beri mecliste olan yeni bir partidir. 9 milletvekiliyle meclise girdiğimizden bu yana da farklı hükümet modelleri içinde yer aldık. Belli noktalarda hükümet ortağımızla ters düşsek de ilkelerimize uymayan şeyler yapılsa da bugüne dek ülkeyi hükümetsiz bırakmamak adına direndik. 3 yıllık bir hükümet deneyimimiz oldu. UBP – HP koalisyonunda, ortağımızın hükümet protokolünü ısrarla ihlal edip bu konuda herhangi bir sorumluluk almaması konusunda ciddi sorunlar yaşadık. Bu noktada partimiz UBP’yle bir koalisyona girmeme kararı almıştır. Ülkemizde normalde de olan ekonomik sorunlar, dövizdeki artış ve küresel salgının etkileriyle ülkemiz ciddi bir darboğazdadır. HP tabii ki sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeye devam edecektir. Asla bir hükümete girmeyiz demiyoruz, sorumluluk almaya hazırız. Ama bizimle beraber ülke için tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz.”

“TOPLUMSAL MENFAAT HER ŞEYİN ÖNÜNDE TUTULMALIDIR”

UBP’yle görüşmede bakanlıkların bölüşüldüğü gibi bir söylenti çıkarıldığı ve bir algı yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Jale Refik Rogers, şöyle devam etti:

“Halkın Partisi’nin duruşu nettir. Vizyonumuz, amacımız halka hizmettir. Meclise girdikten sonra gördüm ki, kişiler siyasi partilerinin menfaatini halkın menfaatinden önde tutabiliyor. Özellikle geldiğimiz noktada, ülkeyi daha iyi bir yere taşımak için, toplumsal menfaati her şeyin önünde tutmak zorundayız. Mecliste bulunan siyasi partilere bu noktada büyük görev düşüyor. Topluma karşı hepimizin sorumluluğu var. Hükümette olmak siyasi partileri yıpratır bu gerçektir. Biz hükümette de olsak muhalefette de olsak halkımıza hizmet için çalışmaya devam edeceğiz.”

“ERKEN SEÇİM OLACAKSA TOPLUMSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ DE İYİ BİR FORMÜL OLABİLİR”

Bütçenin meclise gönderilmesinin önemli olduğunun altını çizen HP Genel Sekreteri, bir erken seçime gidilecekse bile öncesindeki süreyi mümkün olduğunca uzatarak bütçeyi geçirecek, Seçim ve Halk Oylaması Yasasında iyileştirmeler yapacak, halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hükümet oluşumuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

UBP-CTP-HP koalisyonunun kurulamaması durumunda toplumsal mutabakat hükümeti kurularak, teknokrat bakanların olacağı bir modelin de değerlendirilebileceğini söyleyen Jale Refik Rogers “Teknokrat bakanların olması belki de herkes için iyi bir formül olabilir. Milletvekilleri de yasama faaliyetlerine yoğunlaşabilirler. Bu alternatif de düşünülebilir” dedi.