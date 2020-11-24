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"Geniş tabanlı bir hükümet arayışındayız"

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ülkeyi seçime taşıyacak bir seçim hükümeti ile geniş tabanlı bir hükümet arayışında olduklarını söyleyerek, geniş tabanlı ve içinde teknokratların da yer alacağı bir hükümet modelini tercih ettiklerini vurguladı

"Geniş tabanlı bir hükümet arayışındayız"

Hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret etti.

CTP heyetinde Genel Başkan Tufan Erhürman’ın yanı sıra, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Asım Akansoy, Sıla Usar ve Armağan Candan bulunurken, HP heyetinden görüşmede Başkan Yenal Senin, Jale Rafik Rogers, Mesut Genç ve Ayşegül Baybars yer aldı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ülkeyi seçime taşıyacak bir seçim hükümeti ile geniş tabanlı bir hükümet arayışında olduklarını söyledi.

Erhürman bugün partilerle yapacağı görüşmede belli ilkeler üzerinde yoğunlaşıldığını, geniş tabanlı ve içinde teknokratların da yer alacağı bir hükümet modelini tercih ettiklerini söyledi.

Erhürman, verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini ve HP ile temasta olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bir soruya karşılık Erhürman, teknokratların içinde olduğu bir hükümet yapısının, seçim dönemi yaklaştığı zaman seçime hazırlanırken sahada olan kişi sayısını sınırlandırması ve dolayısıyla hükümetin elzem alanlardaki işleyişini yavaşlatmaması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Başka bir soruya karşılık Erhürman, bugünkü görüşmede az da olsa Maraş konusunda görüş alışverişi yapıldığını, Kıbrıs sorununun detaylı olarak ele alınmadığını kaydederek, Kıbrıs konusunda şartların daha da olgunlaşmasının bekleneceğini belirtti.

SENİN

HP Genel Başkanı Yenal Senin de, oluşacak koalisyonun prensiplerinin ne olacağı konusunda CTP ve HP’nin fikirlerini ortaya koyduğunu söyleyerek, CTP Genel Başkanı’nın turunu tamamlamasının ardından ortaya çıkacak sonuç doğrultusunda konunun, karar verici merci olan Parti Meclisine (PM) götürüleceğini ifade etti.

Senin KoVid-19 pandemisinin dünyada olduğundan az olsa da KKTC’yi de etkilediğine işaret ederek, bu konuda daha sağlıklı adımlar atabilecek bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Daha önce Parti Meclisinden “bir icraat hükümeti içinde olunmayacağı” kararının çıktığını kaydeden Senin, Erhürman’ın ziyaretlerini tamamlamasının ardından şekillenecek durumun yine PM’de ele alınacağını, bugün CTP’nin yaptığı ziyaretin “seçim hükümeti” oluşturulması adına yapıldığını aktardı.

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