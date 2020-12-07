Genç, Topal ve Büyükoğlu üçlü hükümete destek mi veriyor?

UBP - DP - YDP, 'üçlü koalisyon' hükümetinin kurulması için uzlaşı sağlandı ancak 3 siyasi partinin Meclisteki sandalye sayısı 25’te kaldı.

20 UBP vekiline ek olarak, YDP ve DP ile bu sayı 25’e ulaşıyor. Hükümetin 25 milletvekili ile güvenoyu alabilmesi için, 26 olan nisap sayısını CTP, TDP ya da HP’nin sağlaması gerekiyor. Kulislerde HP’li Mesut Genç, Hasan Topal ve Hasan Büyükoğlu’nun azınlık hükümetine destek vereceği konuşuluyor. Genç, Topal ve Büyükoğlu’nun UBP ile bu konuda pazarlıklarda bulunduğu öğrenilirken, kamuoyu bu pazarlığın perde gerisini merak ediyor. HP’li söz konusu iki milletvekilinin bu konuda yalanlama yapmaması ise dikkat çekiyor.