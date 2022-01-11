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“Gelirleri Euro’ya sabitleyeceğiz”

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CTP Genel Başkanı Erhürman, halkın giderler kısmında dövize geçtiğini, gelirleri de Euro’ya sabitleyerek halkın alım gücünü koruyacaklarını belirtti

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“Gelirleri Euro’ya sabitleyeceğiz”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları Gaziveren Kulüp binasında bölge halkına seslendi. Gaziveren halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı.
Erhürman, pandemiyle önemi daha da artan tarım sektörüne yönelik, sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma Planı hazırlanacağını söyledi. 
Erhürman, planın hastalıklara dayanıklı, verimli ve rekabet edebilirliği yüksek üretim için günümüz koşullarına uygun olacağına işaret etti. 
Sıkıntılı günler yaşandığını söyleyen Erhürman, söz konusu sıkıntıların memleketi, uçurumun kenarına kadar getirdiğini ifade etti.
Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nı da (DAÜ-SEN) ziyaret etti.
Erhürman, yükseköğretimin ülkenin can damarlarından birisi olduğunu söyledi ve bu potansiyeli en üst noktaya çıkaracaklarını belirtti. Erhürman, dış temsilciliklere de büyük görev düşeceğini ve temsilcilikleri bu konuda yeniden yapılandıracaklarını açıkladı.
Ülkedeki krizin aşılmasıyla ilgili projelerini de paylaşan Erhürman, halkın giderler kısmında dövize geçtiğini, gelirleri de Euro’ya sabitleyerek halkın alım gücünü koruyacaklarını belirtti.
Avrupa Birliği’nin pandemiden dolayı Güneye para akıttığını, Kuzeyin de bu kaynakları talep etme hakkı olmasına rağmen hükümet edenlerin böyle bir gaileye sahip olmadıklarını ifade eden Erhürman, göreve geldikten sonra CTP olarak bu kaynaklara ulaşacaklarını taahhüt etti. Gelirleri Euro’ya endeksleme noktasında kendilerine hayalci diyenlere seslenen Erhürman, “Şu anda KIB-TEK’ten proje hizmeti aldığınızda Sterlin ödüyorsunuz. Gümrükteki pek çok işlem döviz üstünden. Bu noktalarda her şey dövize endeksli olacak ama gelirler olmayacak öyle mi?” dedi.
 
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