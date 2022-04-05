“Gelinen nokta vahimdir”

HP Başkanı Özersay: “İki çocuğu olan bir avukat daha önce 1500 TL civarında elektrik faturası verirken yeni faturası 8400 TL gelmiş. Bin TL fatura ödeyen başka birine gelen fatura 6 bin TL. Lefkoşa’da bir kafesi ve iki sayacı olan birine gelen toplam rakam 16 bin 600 TL. Kim ödeyebilir böyle faturaları?”





Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, isim vermese de eski milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun Meclis’e görevlendirilmesini değerlendirdi, “Bu atamalar sizi çürümüş siyasetin temsilcisi konumuna sokar. Elektrik faturalarını ödeyemezken buna hakkınız yok” dedi.

Özersay “siyasetin karşılıklı menfaat ilişkisi nedeniyle çürüdüğünü ve bunun en somut örneğinin ise hükümet edenlerin, Halkın Partisi’nin girişimiyle kaldırılan müşavirliğin yerine menfaat ilişkilerini devam ettirebilmek için yeni bir yol bulmaları olduğunu” söyledi.

HP Genel Başkanı Özersay, aynı bakan görevde kaldığı halde, kısa sürede partisinden farklı bir ismi müdür olarak atayarak çıkar ilişkisini sürdürdüğünü ileri sürerek, liyakatın ve verimlilik kriterinin ayaklar altına alındığını kaydetti.

Özersay, şöyle konuştu:

“2018’de dörtlü koalisyon döneminde tabii ki diğer koalisyon ortağı partilerin de isteğiyle ama özellikle Halkın Partisi’nin ısrarıyla bir adım atıp müşavirliği kaldıran yasayı geçirdik. O tarihten sonra kimse yeni müşavir yaratamasın istedik. Yasaya göre bir yıl müdürlük, müşavirlik yapıp görevden alınan kişi aynı maaşı almaya devam etmeyecekti. O tarihten sonra dört hükümet kuruldu. Eğer biz o yasayı yapmış olmasaydık, bugün mevcut müşavirlerin üstüne 100 müşavir daha eklenecekti ve Maliye’nin omuzlarına toplam yaklaşık 250 milyon TL bir ek yük binecekti.”

Hükümetin elektrikte fiyat düzenlemesini dar gelirli vatandaşı düşünerek yapmadığını kaydeden Özersay, “Faturalar gelmeye başladıkça düzenlemeye gideceğiz diyor. Bunlar, göz göre göre deneme yanılma yoluyla gittiğiniz göstergesi” dedi.

Elektrik zammının ölçüsüz ve akıl dışı yapıldığını, bunun da faturalara yansıdığını, vatandaşın canının yandığını ifade eden Özersay şöyle devam etti:

“İki çocuğu olan bir avukat mesaj attı; daha önce 1500 TL civarında elektrik faturası verirken yeni faturası 8400 TL gelmiş. Bu asgari ücretten fazla elektrik faturası demektir. Bir belediye çalışanına gelen fatura 9200 TL. Bin TL bandında fatura ödeyen başka birine gelen fatura 6 bin TL. Lefkoşa’da bir kafesi ve iki sayacı olan birine gelen toplam rakam 16 bin 600 TL. 6 bin TL fatura öderken şimdi 16 bin gelen bu kafe kapanınca devletin alacağı vergi de olmayacak. Benzer örnekler o kadar çok ki. Kim ödeyebilir böyle faturaları?”

Elektrikte yüksek faturalara değinen Özersay, “Vatandaş, daha geç ödendiğinde, bu ay ödemeye imkanı olmayan, gelecek ay nasıl ödenecek? Deneme yanılma yoluyla memleket idare edilmez. Gelinen nokta, vahimdir…” dedi.

