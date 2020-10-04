“Gelin hep birlikte yeni bir sayfa açalım”

UBP Cumhurbaşkanı adayı Tatar “Henüz kararını vermeyen vatandaşlarımızı, KKTC’nin ve UBP’nin gücüne güç katmaya davet ediyoruz. Gelin hep birlikte artık yeter diyelim! Yeni bir sayfa açalım” dedi

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa'da düzenlenen yürüyüşe katıldı.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, UBP Gazimağusa İlçe Örgütü'nün organizasyonuyla Suriçinde düzenlenen yürüyüşte, Tatar’a bakanlar, milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Tatar, yürüyüş sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, gördüğü ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.

“UBP ile simgeleşmiş Gazimağusa'nın, bu etkinlikle, UBP ruhunu taşıdığını bir kez daha gösterdiğini” söyleyen Tatar, “Lefkoşa ve Girne'den sonra Gazimağusa’da da gördük ki UBP bu seçime hazırdır. 11 Ekim 2020’de bizim için tarihi günde büyük başarıya hep birlikte imza atacağız” dedi.

Ersin Tatar, “seçimi kazanacaklarını gördüğünü, bunu herkesin gördüğünü” belirterek, şöyle devam etti:

“Henüz kararını vermeyen vatandaşlarımızı, KKTC’nin ve UBP’nin gücüne güç katmaya davet ediyoruz. Gelin hep birlikte artık yeter diyelim! Yeni bir sayfa açalım. Anlaşılanları yeni anlaşmış gibi lanse ederek çözüme yakınız mesajlarıyla bizleri, Kıbrıs Türk Halkı’nı kısır döngülerden kurtarma zamanı gelmiştir. Yeni bir gelecek artık çok yakındır. Gazamız mübarek olsun.”

TATAR İSKELE’Yİ ZİYARET ETTİ

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, İskele’yi ziyaret etti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar’a bakanlar, milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

UBP İskele İlçe Merkezi’nde UBP İlçe Başkanı Osman Kırşan, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve bölgenin diğer önde gelen simalarıyla bir süre görüşme yapan Ersin Tatar, seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Tatar, ardından kendisine eşlik edenlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Bölgede bir de yürüyüş gerçekleştiren Ersin Tatar, vatandaşlarla sohbet etti, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili görüşlerini paylaştı, seçim vizyonuna destek istedi.

Tatar, “İskelemiz de seçime hazır. Bu kadar yoğun ilginin sandıkta bizlere yansıması da büyük olacaktır. Görüşlerimizin, vizyonumuzun İskele’de de vatandaşlarımız tarafından benimsendiğini gördük. Yeni gelecek yürüyüşümüze İskele de katılmıştır” dedi.



