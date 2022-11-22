Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıkladığı Sadık Gardiyanoğlu, “Enkaz edebiyatı yapmayacağım.” dedi.

Gardiyanoğlu'nun seçim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, katıldığı bir programda belediyenin mali durumunu özetleyen ve kendi döneminde yapacağı projelerden bahseden Gardiyanoğlu, LTB’nin içinde bulunduğu durumda tespit ettiklerini ifade etti.

Hayattaki tecrübelerinin yerel yönetimde de olumlu etkilerini görebileceğini, kaydeden LTB Belediye Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, “Hayata hem çalışan, hem de işveren gözüyle bakabilen biriyim. Mimar, hayalleri gerçeğe çeviren, kişidir. Bugüne kadar yaptığım tüm tasarım ve projelerde engelli yaşamı düşünen bu doğrultuda tasarım yapan bir kişiyim.” dedi.



“Haspolat, Hamitköy ve Surlariçi, Lefkoşa’nın öksüz çocuğu”



Temelde trafik, çevre ve sosyal yaşam olmak üzere LTB’nin üç ana temel sorunu, olduğuna dikkat çeken Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın göbeğindeki birçok yerin atıl kaldığını belirterek, “Haspolat, Hamitköy ve Surlariçi, Lefkoşa’nın öksüz çocuğu” dedi.



“Lefkoşa medeniyetlerin ve kültürlerin buluştuğu bir şehir”



Surlariçi bölgesinin yeniden planlanıp imar edilmesi gerektiğini kaydeden Gardiyanoğlu, “Eski Eserler Dairesi, Evkaf ve şahıslarla belediyeyi ortak bir masada buluşturacağım. Haspolat ve Hamitköy’e de aynı değer ve yaklaşımlarda olacağım. Lefkoşa medeniyetlerin ve kültürlerin buluştuğu bir şehir.” ifadelerin kullandı.

