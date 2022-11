Fuat Oktay'dan külliye konusunda muhaliflere sert mesaj

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bu projenin hayata geçmesini zorlaştırmaya çalışanlar, karşısında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti devletini bulur” dedi

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi, Kıbrıs Türk devletinin geleceğe vurulan mührüdür; varlığının, egemenliğinin, bağımsızlığının simgesidir” vurgusu yapan Oktay, bu projenin hayata geçmesini zorlaştırmaya çalışanların karşısında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti devletini bulacağını vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün milli iradesini yansıtan Cumhurbaşkanlığı makamına yakışır sembol bir eser olacak Cumhurbaşkanlığı, Meclis Yerleşkesi ve Millet Bahçesi projesine başlandığına dikkat çeken Oktay, “Söz verdikse yaparız” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi, Kıbrıs Türk devletinin geleceğe vurulan mührüdür; varlığının, egemenliğinin, bağımsızlığının simgesidir” vurgusu yapan Oktay, “Kıbrıs Türkü buraya bu mührü vuracaktır. Türkiye de bu mührün vurulmasına sonuna kadar destek verecektir” dedi. Oktay, bu projenin hayata geçmesini zorlaştırmaya çalışanların karşısında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti devletini bulacağını vurguladı.

-“Günü birlik buradaki siyasi politikalarla hiç kimse karıştırmasın bizim yaptığımız işleri…”

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş birliğinin köklü kardeşlik ve gönül birlikteliğinin üzerinde yükseldiğini ifade eden Oktay, şöyle devam etti:

“Günü kurtarma değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uzun vadede, sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturma hedefiyle ilerlemektedir. Her zaman söylüyoruz; Türkiye’nin KKTC ile yoldaşlığı, garantörlüğü siyaset üstü; kurumsallaşmış bir yapıdadır. Devlet politikasıdır. Günü birlik buradaki siyasi politikalarla hiç kimse karıştırmasın bizim yaptığımız işleri”

KKTC’nin dört bir tarafının Türkiye’nin her şartta sağladığı desteklerin somut nişaneleri ile dolu olduğunu belirten Oktay, “Birileri bunu engellemeye çalışsa, görmezden gelmeye çalışsalar da elbet bir gün göreceklerdir” diye konuştu.

Bir proje bitmeden yenisini başlattıklarını, Kıbrıs Türkü’nün bugünü ve geleceği için fikir birliği içinde ve çok yakın iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

“Ulaştırmanın turizmi, su temininin tarımı, mesleki eğitimin üretim ve sanayiyi, dijitalleşmenin dışa açılmayı desteklemesi ve Maraş açılımının oluşturduğu özgüven gibi projelerin her biri diğerini besleyen güçlendiren bir yapıdadır.

Bu gidişatın sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kızıl elma, yani her alanda bağımsızlığını ispatlamış bir devlet olarak uluslararası alanda hak ettiği konumu almasıdır. Çalışmaları en kaliteli ve hızlı şekilde hayata geçiren tüm kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyor, her birini yürekten kutluyorum.

Açılışını gerçekleştirdiğimiz yollar, tarımsal sulama yatırımları, KKTC Kamu Veri Merkezi, gençlik ve spor yatırımları, sağlık ve hibe destekleri başta olmak üzere tüm projelerin Kıbrıs Türkü’ne hayırlı olmasını diliyorum.”

-“Çözümün yolu, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını tesciliyle açılabilir”

Türkiye’nin, KKTC’nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescili temelindeki çözüm vizyonunu başından itibaren kuvvetle desteklediğini belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

“Çözümün yolu, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını tesciliyle açılabilir. Ancak BM Güvenlik Konseyi bir buçuk yıldır adım atmamıştır. Çünkü BM Güvenlik Konseyi’nin kendisine hayrı yoktur.”

Rusya-Ukrayna krizine değinen Oktay, yıllardır TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği, “Dünya 5’ten büyüktür” dediği olayın BM Genel Sekreteri ve önde gelen üyeleri de dahil her birinin söylediği bir söyleme dönüştüğünü kaydetti. Özellikle BMGK’nın etkisiz olduğunu ve sorunlara çözüm bulamadığını ve yeniden yapılanma ihtiyacına işaret eden Oktay, her bir devletin katkısının eşit olması gerektiğini belirti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Rum tarafına BM üzerinden yeni, gerçekçi ve pratik iş birliği önerileri sunduğunu ifade eden Oktay, “Bu öneriler, hidrokarbon kaynakları, elektrik hatlarının entegre edilmesi, yenilenebilir enerji, su, düzensiz göç ve kara mayınlarının temizliği konularını içeren hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıs Rum halklarının yararına olan hususlarda yapılmıştır” dedi.

Çözümsüzlüğü huy edinmiş Rum tarafının, herkesin yararına olduğu apaçık olan bu önerilere yanıt vermediğini ifade eden Fuat Oktay, şunları belirtti:

“Bu çözümsüzlük sarmalına inat Sayın Cumhurbaşkanımız, BM Genel Kurulu’nda tarihi bir çağrı yaparak, uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya davet etmiştir. Bizler de gerekli çalışmaları sıklaştırdık. Böylece, Kıbrıs Türkü’nün müktesep hakları, BM üyesi ülkelerin tanıması yoluyla tescil edilebilecektir. Bu çağrı Cumhurbaşkanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tüm girişimlerimizde muhataplarımıza yinelenmektedir.”

Yaptıkları tüm görüşmelerde KKTC’nin gündem maddelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Oktay, “Vizyonumuz, Ada’da iki ayrı devlet olduğu gerçeğine dayanmakta ve KKTC’nin tanınmasını hedeflemektedir” dedi.

-“KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak yer almasını tüm gücümüzle destekliyoruz”

Kıbrıs’ın geçmişi ve geleceğiyle Türk dünyasının bir parçası olduğunu kaydeden Oktay, KKTC’nin aile meclisi olarak gördükleri Türk Devletleri Teşkilatı’nda (TDT) gözlemci üye olarak yer almasını tüm güçleriyle desteklediklerini kaydetti.

KKTC’nin olmadığı bir Türk Devletleri Teşkilatı’nın eksik kalacağını belirten Oktay, “Semerkant’taki Zirvede KKTC’ye gözlemci statüsü verileceğine inanıyoruz” dedi.

KKTC’nin tanınmasının, Kıbrıs meselesinin çözümü için olduğu kadar Doğu Akdeniz’in bir barış alanına dönüştürülebilmesi için de önem taşıdığını dile getiren TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Uluslararası toplumun ve üçüncü ülkelerin Ada’daki gerçekleri, hangi tarafın çözüm isterken, hangisinin bundan kaçtığını görmesi elzemdir” şeklinde konuştu.

-“ Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi hiçbir zaman Kıbrıs’a yalnızca Rum tarafından bakanların insafına bırakmayacağız”

Avrupa Birliği’nin Rum ve Yunan’ın peşinden gitmeyi bırakması gerektiğini vurgulayan Oktay, “ABD’nin, Yunanistan’ın ve Kıbrıs konusunda yanlı tutum sergileyen AB ülkelerinin bölgede dengeleri ve barış ortamını bozmasına asla izin vermeyeceğiz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi hiçbir zaman Kıbrıs’a yalnızca Rum tarafından bakanların insafına bırakmayacağız” dedi.

Türkiye yüzyılının eşiğinde, KKTC’nin önünde de büyük fırsat pencereleri açılacağına inanç belirten TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, karar alıcıların ve bürokrasinin bu doğrultuda üzerinde ciddi bir sorumluluk bulunduğunu kaydetti.

- “ Süreçleri geciktirecek eylemlerden kaçının, vaktimiz yok”

İhtiyaç duyulan hukuki düzenlemeler başta olmak üzere nerede ilerlemeyen bir süreç varsa tüm ilgililerin Meclis ve hükümet başta olmak üzere sorumluluk bilinciyle elini taşın altına koymasını ve ilerleme yönünde adım atmasını beklediklerini ifade eden Oktay, KKTC’deki bürokrasiye seslenerek, şunları belirtti:

“İşlerin yapılması önünde engelleyici değil, işlerin sürükleyicisi konumuna geçin. KKTC’de yaşayan her bir vatandaşımızın ve Türkiye ile ilişkilerdeki her bir projenin destekleyicisi konumunda olun, engelleyicisi değil… Süreçleri geciktirecek eylemlerden kaçının, vaktimiz yok. Durmak yok, yola devam biz bu yolu sonuna kadar yürüyeceğiz.”

Türkiye olarak Kıbrıs Türkü’nün geleceğe güvenle bakarak, barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için gerekeni yapmaya devam edeceklerini belirten Oktay, “KKTC’de daha sağlam bir altyapı ve daha güçlü bir kalkınma ivmesinin kardeşlik bilinciyle ve azimle hareket ettiğimiz sürece mümkün olduğuna yürekten inanıyorum” dedi.

İş birliği yatırımlarının Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Oktay, çok yakında yeni Ercan Havalimanı’nın da tamamlanıp, KKTC’nin hizmetine sunulacağını belirtti. Oktay son olarak, projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti.