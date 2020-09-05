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Fikirlerin yarışacağı bir dönem olsun

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CTP Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, adayların birbiriyle uğraşacağı değil, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili fikirlerin yarışacağı bir dönem yaşanmasını temenni etti

Fikirlerin yarışacağı bir dönem olsun
 
 
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman adaylık başvurusunu yaptı. 
Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurusu sonrası basına açıklama yapan Tufan Erhürman, "umarım seçimler en azami önlemler alınarak yapılır" görüşünü belirtti.
Seçim döneminde adayların bir biriyle uğraşacağı değil, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili fikirlerin ve görüşlerin yarışacağı bir dönem yaşanmasını temenni eden Erhürman, aslolan demokrasi kültürüne zarar vermemek olduğunu kaydetti. 
Adaylara da bu yönde çağrı yapan Erhürman, dün başvuruyu genel sekreter ile birlikte yaptığını, eşinin rahatsızlığından dolayı yanında olamadığını, milletvekilleri ve sınırlı sayıda parti yetkilileri ile buraya geldiğini söyledi. 
Erhürman, seçimin ilk turda bitmeyeceğini, izlenimlerinin ise 2. Tura kalacakları yönünde olduğunu kaydetti. 


 
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