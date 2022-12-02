Feyzioğlu "Kıbrıs Türkleri Türkiye için vazgeçilmezdir"

KKTC ve Kıbrıs Türklerinin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Feyzioğlu, “Vazgeçilmezliğin gereğini de yedi gün yirmi dört saat eksiksiz yerine getirmek zorundayız. Kıbrıs Türkü’nün kültürüne, adetlerine, geleneklerine tam bir saygıyla, öte yandan KKTC’yi ve Kıbrıs Türkü'nün taleplerini, ihtiyaçlarını da kendi ihtiyacımızdan ayrı görmeyerek, yerine getirmek, hizmet etmek durumundayız" dedi



Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu kabul etti. Başbakan Üstel Türkiye'nin KKTC'ye katkılarının tartışılamayacağını vurgularken, Büyükelçi Feyzioğlu, Kıbrıs Türklerinin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Büyükelçi Feyzioğlu, kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’ye Türkiye Cumhuriyeti tarafından Büyükelçi olarak görevlendirmenin çok büyük bir onur aynı zamanda da çok büyük sorumluluk olduğunu belirtti.



Bu sorumluluğun farkında olduğunu, KKTC ve Kıbrıs Türklerinin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Feyzioğlu, “Vazgeçilmezliğin gereğini de yedi gün yirmi dört saat eksiksiz yerine getirmek zorundayız. Kıbrıs Türkü’nün kültürüne, adetlerine, geleneklerine tam bir saygıyla, öte yandan KKTC’yi ve Kıbrıs Türkü'nün taleplerini, ihtiyaçlarını da kendi ihtiyacımızdan ayrı görmeyerek, yerine getirmek, hizmet etmek durumundayız. Bunu da KKTC ile emsalsiz bir iş birliği ve dayanışma anlayışıyla yerine getiriyoruz.” şeklinde konuştu.



-“Adaya barışı getiren Türkiye Cumhuriyeti’dir”



Bu cennet adada hep söyledikleri gibi barışı ve huzuru istemeyenin Rum tarafı olduğuna dikkat çeken Feyzioğlu, “Rum tarafının bu haksız ve şımarıkça tutumunu fütursuzca destekleyen maalesef Avrupa Birliği’dir. Bu adaya barışı getiren Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu adada barışın devamını sağlayan bağımsız ve egemen bir devlet olan KKTC’dir ve iki devletin sarsılmaz dayanışması ve iş birliğidir.” dedi.

Çözümün tek bir yolu olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, dünyanın da artık bunu anlaması gerektiğini söyledi.



-“KKTC egemen ve bağımsız bir devlettir”



Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda “Dünya beşten büyüktür” haklı tezinin içinde KKTC’nin tanınması gereğinin altını çizdiğini dile getiren Büyükelçi Metin Feyzioğlu, devletler hukukuna göre KKTC’nin egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu ve bunda bir tereddüt olmadığını, tanınmamanın tamamen haksız bir siyasi dayatmadan ibaret olduğunu kaydetti.

Adada çözümün ancak, egemen, eşit ve iki devletin varlığını kabul etmek ve bu egemen eşit iki devletin eşit uluslararası statüye sahip olduğunu da tescillemek olduğunu söyleyen Feyzioğlu, başka bir çözümün hiç kuşkusuz bulunmadığını söyledi.

Feyzioğlu, "Rum tarafınn müzakereleri anlamsız yere uzatması zaten Annan Planı’nın o tarafça reddinin de işaret ettiği üzere, çözümsüzlükten istifade etmesi sebebiyledir" dedi.

KKTC’nin ve TC’nin gösterdiği çözüm ve çıkış yolunun yegane çıkış yolu olduğunu dile getiren Feyzioğlu, izolasyonların muhakkak suretle kırılması; izolasyonların ağır bir insan hakkı ihlali olduğunun da hep birlikte anlatılması gerektiğini vurguladı.



-"Rum tarafı çözümsüzlüğü besliyor"



Bu izolasyonlardan sorumlu olan KKTC, Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün olmadığını, çözümsüzlükten beslenenin Rum tarafı ve onların destekçileri olduğunu kaydeden Feyzioğlu, “Asıl Rum tarafı devleti işgal etmiştir. Rum tarafı haksız olarak uluslararası hukuka kesinlikle aykırı bir şekilde Kıbrıs adasının tümünü temsil ettiği iddiasını dile getirerek bu çözümsüzlüğü de beslemektedir.” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, KKTC’nin kendine yeter, üreten, refah içinde yaşayan bir bolluk ve huzur adası, devleti olması için Büyükelçilik görevinde elinden gelenin fazlasını yapacağını belirterek, Başbakan Ünal Üstel ile sık sık iletişim halinde bulunmaktan da onur duyacağını söyledi.



Üstel



Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, Feyzioğlu’nu TC Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanmasından dolayı kutlayarak, “Sizi ülkemizde görmekten büyük mutluluk ve onur duyduk.” dedi.

Feyzioğlu’nu yakinen tanıdığını söyleyen Üstel, Feyzioğlu’nun KKTC’nin gerek ekonomisini gerekse siyasal durumunu yakından bilen ülke için çok uğraş veren bir kardeşleri olduğunu, bu nedenle büyükelçi olarak göreve atanmasından dolayı ülkenin bulunduğu noktadan daha ileriye götürebileceğini kaydetti.



-“Anavatan TC’nin katkıları tartışılamaz”



Pandemi sürecinde duran ekonominin çarklarının tekrar dönmesinde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin koyduğu katkıların tartışılamaz olduğunu dile getiren Üstel, yapılan mali iş birliği ek protokolü ile birlikte ülkede insanların biraz olsun nefes aldığını söyleyerek, “Siz ülkemizi bilen, tanıyan, sorunlarına vakıf olan ve özellikle ulusal davamızı çok yakından tanıyan bir kişi olarak hem ekonomide, hem sosyal hem kültürel hem de ulusal davamızda dünyaya sesimizi duyurmaktan daha iyi çaba ve gayretler içerisinde olacağız.” dedi.

Bundan sonraki yolun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya konan politika, eşit, egemen iki devlet statüsüne erişmek olduğunu dile getiren Üstel, uygulanacak politika ile ülkenin dünyaya duyurulmasının ve Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de dünyaya yaptığı çağrının akabinde Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğe kabul edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.



-“Haksız ambargolardan kurtulabilmek için mücadeleye devam edilecek”



Bugüne kadar hep görüşülen fakat Rumların anlaşmazlığından dolayı bir yere varılmayan sürecin de bundan sonra çok daha iyi yerlere taşınacağını dile getiren Üstel, ülkenin haksız ambargolardan kurtulabilmesi için mücadele vermeye devam edileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından hediye teatisi yapıldı.

