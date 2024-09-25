''Federasyon Modeli Bitmiştir''

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, Kıbrıs meselesine değindi ve “Kıbrıs’ta federasyon süreci bitmiştir. Uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya davet ediyoruz” dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı üzerinden 50 yıl geçtiğini, o günden bugüne kadar adada barışın hakim olduğunu işaret etti.

Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm için çaba gösteren tarafın Kıbrıs Türkleri ve Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, “Kıbrıs’ta federasyon süreci bitmiştir. Uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz’i refah bölgesi olarak görmek istediklerini belirterek, “Doğu Akdeniz’de en uzun kıyısı olan Türkiye’nin anahtar rolü yadsınamaz”

Erdoğan şöyle dedi:

“Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye’nin anahtar rolü yadsınamaz. Kıbrıs Adası’nın kuzeyi ve batısında, ilan edilmiş kıta sahanlığında Türkiye’nin, Ada’nın tümünün etrafında ise Kıbrıs Türklerinin hakları vardır. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın üzerinden 50 yıl, Rumların ortaklık devletini gasp etmesi sonucunda Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının üzerinden ise 61 yıl geçti. O günden bugüne kadar Ada’da barış ve sükûnet hakim oldu. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için samimi irade ortaya koyan taraf, daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye’ydi. Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir. Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmeli, tecrit artık son bulmalıdır. Bugün uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum”