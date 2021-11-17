"Federal temelde bir anlaşma bizim için mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Tatar, “Federal temelde bir anlaşma bizim için mümkün değildir. Oyun, Kıbrıs’ta federal cumhuriyet maskesi altında Kıbrıslı Türkleri yama etmek ve Avrupa Birliği’nde olmayan Türkiye Cumhuriyeti’ni adadan göndermektir. Böyle bir oyuna gelmeyiz” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İyi Parti Milletvekili heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan nezaket ziyaretinden dolayı çok mutluluk duyduğunu ve Anavatan Türkiye ile KKTC’nin iyi ilişkiler içinde olduğunu söyledi.

KKTC 38 yıl önce kurulurken Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da dediği gibi bir ortaklık cumhuriyetinin mümkün olamayacağı, ortaklık olacaksa da iki ayrı egemen devlete dayalı olması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Federal temelde bir anlaşma bizim için mümkün değildir. Oyun, Kıbrıs’ta federal cumhuriyet maskesi altında Kıbrıslı Türkleri yama etmek ve Avrupa Birliği’nde olmayan Türkiye Cumhuriyeti’ni adadan göndermektir. Böyle bir oyuna gelmeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ortaya konan siyasetin, Türkiye’nin de desteğiyle yan yana yaşayan iki eşit egemen devlet niteliğinde olduğunu hatırlatan Tatar, “Bu mümkün olacaksa eğer karşılıklı iş birliği içinde iki halk da barış, huzur ve güvenlik içinde yaşayacaktır. Kıbrıs Türk halkının egemenliği her zaman olduğu gibi devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız destek beni mutlu etmektedir” ifadesini kullandı.

“Esas itibarıyla burası bir Türk adasıdır. 15 Temmuz 1974’te Makarios’a yapılan darbe sonucu Kıbrıs Helen Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Rumların hayali burayı Yunanistan’a bağlamaktır” diyen Tatar şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti her daim yanımızdadır. Karşı tarafın talepleri uluslararası hukuka aykırıdır. Rumlar, her yer onlarınmış gibi hareket ediyor. Tanınmamış olabiliriz ama burada bir devlet vardır. Kıbrıs’ta iki ayrı halk var, sınırlarımız var, çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerimiz var. Bu bağlamda sizi KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü’nde burada görmekten mutluluk duymaktayım, geldiğiniz için teşekkür ederim”



Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort da hazır bulundu.