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Fazilet Özdenefe Meclis Başkan Yardımcısı seçildi

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Fazilet Özdenefe Meclis Başkan Yardımcısı seçildi

Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcılığı için yapılan ilk tur seçimde salt çoğunluğa ulaşılamazken ikinci turda CTP Milletevkili Fazilet Özdenefe salt çoğunluğun oyunu alarak Meclis Başkan Yardımcılığıa seçilmiş oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) adayı olan Girne milletvekili Fazilet Özdenefe için ilk turda 22 kabul, 24 ret, 2 çekimser, 1 de geçersiz oy kullanıldı.

İkinci tur oylamada ise 28 kabul, 18 ret, 2 çekimser, 1 de geçersiz oy kullanılması sonucunda Fazilet Özdenefe Meclis Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

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