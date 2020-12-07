“Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynısı olsun”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Ersan Saner'e yeniden hükümeti kurma görevi vereceğini düşündüğünü belirterek, "Saner de gitsin HP ile hükümet kursun. ‘Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynısı’ yine öyle olsun. Kimseyi kale almayanlar, ülkeyi nasıl yöneteceklerini göstersinler" dedi



Ferdi Sabit Soyer, CTP Genel Başkanı



Partilerin toplumsal ilkeler doğrultusunda bir hükümet kurması gerektiğini belirten Soyer, Haziran’daki erken seçimin Nisan ve Mayıs aylarında seçim yasaklarına neden olacağı ve memleketin ciddi bir kriz içine gireceğini ifade etti. Hükümeti kuracak olan partilerin Haziran’daki seçimi ötelemenin tek yolunun Eylül 2021’de seçime gitmek olduğunu bilmeleri gerektiğini ifade eden Soyer şunları söyledi:

“İcraat hükümeti kuracağız diyorlar ya hani. Uzun vadeli bir seçim hükümeti kuracaksanız Haziran ayında seçim olacak. Haziran da bir erken seçim demek, mayıs ve nisan aylarında seçim yasaklarının olacağına anlamına gelir. Hükümeti oluşturan partiler kendini seçime endeksleyecek. Birbirlerine rakip olacaklar. Muhalefet olanlar da acımazsızca eleştirecek. Memleket yeniden kriz içinde ciddi bir çalkalanmaya girecek. Toplumu düşünüyorsanız, toplumsal ilkeler doğrultusunda hükümet kuracaksınız. Haziran’da seçim olduğunu ve ertelenmeyeceğini biliceksiniz. Bunu ötelemenin yolu Eylül’de erken seçime gitmektir. Böylece 1 yıl içinde tek milletvekili için seçim olmayacak. Bana göre miladını doldurmuş meclis yapısı için seçime gidilmelidir.”

'FASULYENİN YAHNİSİ GİTTİ GELDİ AYNISI' OLSUN...



“

Ciğerci Ahmet’in de dediği gibi ‘Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı’ yine öyle olsun...

Kimseyi kale almayan, bir açıklama zorunluluğunda bile bulunmayan çok bilmişler bakalım nasıl ülkeyi yöneteceklerini göstersinler.”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, telefon bağlantısı ile katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Ferdi Sabit Soyer, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ’ın hükümeti kurma görevi aldığında bazı temel ilkeler koyduğunu anımsatarak, “Kel kaynana, kel gelini savunuyor gibi gözükmesin ancak Erhürman toplumun ihtiyaç duyduğu en temel noktayı ilke olarak sunmuştu. Toplumsal ortak kriz masası oluşturulacağını söylemişti. Erhürman daha öncede kriz hükümeti kurulmasını önermişti. Ancak toplumda çok konuşulmadı. Bu çok önemli bir noktaydı. Peki şimdi ne oldu? Ülkede büyük bir hükümet boşluğu var” dedi. Ersin Tatar ’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle bir milletvekili için Haziran ayında yasal zorunluluk nedeniyle seçim olacağını ifade eden Soyer, “Bir milletvekili için ada genelinde sandıklar kurulacak” dedi.Partilerin toplumsal ilkeler doğrultusunda bir hükümet kurması gerektiğini belirten Soyer, Haziran’daki erken seçimin Nisan ve Mayıs aylarında seçim yasaklarına neden olacağı ve memleketin ciddi bir kriz içine gireceğini ifade etti. Hükümeti kuracak olan partilerin Haziran’daki seçimi ötelemenin tek yolunun Eylül 2021’de seçime gitmek olduğunu bilmeleri gerektiğini ifade eden Soyer şunları söyledi:“İcraat hükümeti kuracağız diyorlar ya hani. Uzun vadeli bir seçim hükümeti kuracaksanız Haziran ayında seçim olacak. Haziran da bir erken seçim demek, mayıs ve nisan aylarında seçim yasaklarının olacağına anlamına gelir. Hükümeti oluşturan partiler kendini seçime endeksleyecek. Birbirlerine rakip olacaklar. Muhalefet olanlar da acımazsızca eleştirecek. Memleket yeniden kriz içinde ciddi bir çalkalanmaya girecek. Toplumu düşünüyorsanız, toplumsal ilkeler doğrultusunda hükümet kuracaksınız. Haziran’da seçim olduğunu ve ertelenmeyeceğini biliceksiniz. Bunu ötelemenin yolu Eylül’de erken seçime gitmektir. Böylece 1 yıl içinde tek milletvekili için seçim olmayacak. Bana göre miladını doldurmuş meclis yapısı için seçime gidilmelidir.” Tufan Erhürman ’ın görevi iade etmesi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ’ın siyasi parti başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelere değinen Soyer, “Süreç nasıl ilerler? Hükümeti kim kurar sorusuna şöyle yanıt verdi: Ersin Tatar , büyük ihtimalle görevi yeniden Ersan Saner ’e verecek. Saner de gitsin bir an evvel HP ile hükümeti kursun.Ciğerci Ahmet’in de dediği gibi ‘Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı’ yine öyle olsun...Kimseyi kale almayan, bir açıklama zorunluluğunda bile bulunmayan çok bilmişler bakalım nasıl ülkeyi yöneteceklerini göstersinler.”