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Faiz Sucuoğlu yeniden aday mı oluyor?

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Faiz Sucuoğlu yeniden aday mı oluyor?
Ulusal Birlik Partisi'nin 14 Kasım 2020 Cumartesi günü yapılacak kurultay öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz hafta ikinci tur yarıştan çekilen Faiz Sucuoğlu’nun bu hafta yapılacak kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olmaya hazırlandığı öğrenildi.
Faiz Sucuoğlu’nun bu hafta yapılacak kurultayda aday olması için örgütlerden ve tabandan kendisine baskı yapıldığı ve Sucuoğlu’nun da bunun üzerine aday olmaya sıcak baktığı belirtildi.
Ulusal Birlik Partisi'nin 14 Kasım 2020 Cumartesi günü gerçekleştireceği kurultayda tek adayın UBP Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner'in olacağı belirtilmişti.
Cumhuriyet Meclisi’nde konuşan UBP Başkan Vekili Ersan Saner, Parti Meclis Grubu’nda bir karar üretildiğini ve bu kararı Parti Meclisi’ne götüreceklerini açıkladı. Saner, kararın bugün açıklanacağını belirtmişti.
 
 
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