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Ertuğruloğlu’ndan Tatar’a açık eleştiri

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: “Havaalanını uluslararası uçuşlara açmaktan biz mutlu mu olacağız? Veya Doğrudan, Direkt Ticaret, bunun yetkisini kim verecek? Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti hükûmeti verecek!”

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Ertuğruloğlu’ndan Tatar’a açık eleştiri
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 3D doğrudan ticaret, temas ve ilişki içeren yaklaşımını açık dille eleştirdi.

Türkiye Basınına konuşan Ertuğruloğlu, “Bugün direkt uçuş birilerinin hoşuna giden bir gelişme olabilir, havaalanı uluslararası uçuşlara açıldı diyelim; nasıl açıldı? Rum tarafı ICAO’ya onay verdi ve açıldı. Rum tarafı bu sene onay verdiği uçuşlara gelecek yıl onay vermeyebilir. Rum tarafının vereceği bir onayla Ercan’ı, daha doğrusu Rumların kabul ettiği adıyla Timbu havaalanını uluslararası uçuşlara açmaktan biz mutlu mu olacağız? Veya Doğrudan, Direkt Ticaret, bunun yetkisini kim verecek? Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti hükûmeti verecek! Direkt Temas; Kim verecek bunun yetkisini? İzolasyon kararlarının kaldırılmasına kim izin verecek? Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti Hükûmeti… Yani 3D diye nitelendiriliyor; Direkt uçuş, Direkt Ticaret, Direkt Temas. Bunların olması tabii ki Kıbrıs Türkünün hakkıdır. Ama ben esas soruya geliyorum; bunların gerçekleşmesi için yetkiyi verecek olan makam kim? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ile bunlar gerçekleşecekse tamam. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmadan bunların olmasının tek bir yolu var; o da Rum tarafının bunlara onay vermesidir. O zaman ben şunu sorarım; bunca yıldır verilen bir mücadele vardır. Verilen şehitler var, gaziler var, ödenen bedeller var. Hâlâ daha bedeller veriliyor. Bu bedeller gün gele Rum’un insafıyla yaşayalım diye mi verildi?” Şeklinde konuştu.

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