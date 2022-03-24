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Ertuğruloğlu'ndan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na 'eyleme geçin' çağrısı

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) yaptığı çağrıda, geçen yıllarda teşkilatın Kıbrıs ile ilgili çok sayıda takdire değer kararlar aldığını ancak şimdi salt sözler yerine aktif desteği göstermenin zamanının geldiğini belirtti

Ertuğruloğlu'ndan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na 'eyleme geçin' çağrısı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, 1963'ten bu yana Kıbrıs Türklerinin insan haklarından mahrum edildiğini ve yaşamın tüm alanlarında adaletsiz bir izolasyona maruz kaldığını vurguladı.

Ertuğruloğlu, İİT üye ülkelerinin Kıbrıs'taki durum konusundaki kararlara sadece bağlı kalmayacaklarına ve ilgili kararları Kıbrıs Türklerine yönelik uygulanan insanlık dışı izolasyonu ortadan kaldırmak için eyleme dönüştüreceklerine inandığını ifade etti.

İİT'ye çağrı yapan Ertuğruloğlu, geçen yıllarda teşkilatın Kıbrıs konusunda çok sayıda takdire değer kararlar aldığını ancak şimdi salt sözler yerine aktif desteği göstermenin zamanının geldiğini vurguladı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs adasını, "hiçbiri adayı bir bütün olarak temsil etmeye hakkı olmayan iki ayrı, egemen devletin bulunduğu bir ada" olarak nitelendirerek Kıbrıs meselesine yaklaşımlarının bu gerçekliği hesaba katması gerektiğini söyledi.

Ankara'nın KKTC'ye sağladığı destek sayesinde adil bir dünyaya ilişkin umutlarının hala var olduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, ana vatan Türkiye'ye tüm alanlarda verdiği destek için teşekkür etti.

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