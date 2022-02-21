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Ertuğruloğlu-Hasipoğlu çıkmazı

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UBP’ye yakın kaynaklar, yeni Bakanlar Kurulu’na dair en önemli çıkmazın Dışişleri Bakanlığı’nda yaşandığını belirtti

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Ertuğruloğlu-Hasipoğlu çıkmazı
 
 
 
Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi Koalisyonu üzerinde uzlaşmaya varıldıktan sonra gözler şimdi yeni kabineye çevrildi.
UBP’ye yakın kaynaklar, yeni Bakanlar Kurulu’na dair en önemli çıkmazın Dışişleri Bakanlığı’nda yaşandığını belirtti.
UBP’ye yakın kaynaklar, “Yeni Dışişleri Bakanı olarak genel sekreterimiz Oğuzhan Hasipoğlu’nun ismi anılıyor, düşünülüyor, ancak Ankara’dan gelen telkinin Tahsin Ertuğruloğlu’nun bu görevi sürdürmesi yönünde olduğu öğrenildi. Faiz Sucuoğlu, gün boyunca Elçilik-Tatar-UBP üçgeninde çalışacak” dedi.
Yeni kabinede Fikri Ataoğlu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olacak; aynı zamanda Başbakan Yardımcılığını üstlenecek.
Erhan Arıklı ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak kabinede yer alacak.
Asıl gerilim ise UBP’de yaşanıyor.
Nazım Çavuşoğlu’nun Eğitim, Kutlu Evren’in İçişleri bakanlığına kesin gözüyle bakılırken, Dursun Oğuz’un Maliye Bakanlığı’ndan yeniden Tarım’a dönmek istediği kulislere yansıdı.
Kabinede bir kadın bakan sözü de veren Faiz Sucuoğlu’nu zorlu bir seçim bekliyor. Resmiye Canaltay, Yasemi Öztürk ve İzlem Gürçağ bakanlık bekleyen isimler…
Maliye Bakanlığı beklentisi olan iki isim ise Sunat Atun ve Olgun Amcaoğlu.
UBP’de bir diğer beklenti ise yeni ve genç isimlerden birinin de kabineye girmesi, bakanların hep aynı yüzlerden oluşmaması yönünde…
 
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