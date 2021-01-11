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Ertuğruloğlu, Ankara'da temaslarda bulunuyor

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Ertuğruloğlu, Ankara'da temaslarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya gitti.

Temaslarına bugün başlayacak olan Ertuğruloğlu, ilk önce Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Ardından, Türkiye saati ile (TSİ) 12.00’de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bakanlıkta bir araya gelecek. Başbaşa yapılacak görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek.

İki bakan 13.30′ da (TSİ) ortak basın açıklaması yapacak.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Çavuşoğlu’nun ardından, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la da görüşecek.

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