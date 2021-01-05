Eroğlu’na veto

Eroğlu ailesine, Meclis’ten veto geldi. UBP’nin Meclis Başkanlığa aday gösterdiği Resmiye Canaltay, 13 kabul, 26 ret ve 3 çekimser oy aldı ve başkan seçilemedi. Canaltay’ın Başkanlık görevine seçilebilmesi için en az 26 kabul oyu alması gerekiyordu. Başkanlık seçimi Perşembe günü tekrar yapılacak



Cumhuriyet Meclisi yeni Başkanı’nı seçemedi. UBP’nin Başkanlığa aday gösterdiği Resmiye Canaltay, 47 milletvekilinin oy kullandığı Meclis’te 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser oy aldı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başkanlık seçiminin Perşembe günü tekrar yapılacağını açıkladı.

47 milletvekilinin oy kullandığı başkanlık seçiminde, Canaltay sadece 13 oy alabildi. İktidar 25 milletvekili ve 3 bağımsız tarafından desteklenirken, UBP’nin mecliste Hüseyin Özgürgün dışında 19 milletvekili var.

UBP’lilerin dahi Canaltay’a oy vermediği oturumda, 26 ret, 3 çekimser 5 de geçersiz oy kullanıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçimi kapalı oy usulüyle yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın başkanlığa aday gösterildiğini söyledi ve ardından oylamaya geçildi.

Başkanlık seçimi sonuçlarını açıklayan Uluçay, 47 milletvekilinin oy kullandığını, Resmiye Canaltay’ın 13 kabul, 26 ret oyu aldığını, 3 kişinin çekimser kaldığını ve 5 oyun da geçersiz sayıldığını bildirdi.

Uluçay, Resmiye Canaltay’ın üye tam sayısının salt çoğunluğunu alamadığını dolayısıyla adaylığının reddedildiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi başkanının seçilemediğini söyleyen Uluçay, Meclis oturumunun seçim gündemiyle perşembe gününe ertelendiğini, seçimlerin perşembe günü tekrarlanacağını kaydetti.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bugün parti başkanlarını toplantıya çağıracağını söyledi.

UBP Meclis Grubu tarafından Meclis Başkanlığı adaylığı için oy çokluğuyla Resmiye Canaltay’ın seçilmesi üzerine mevcut Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bu karara sert tepki göstermişti.



