“Erken seçim yararlı olur”

Gazeteci Özer Kanlı, Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) yönelik dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Kanlı, partinin yakın zamanda gerçekleştirdiği kurultayın ardından UBP’lilerin, partinin tarihi görev ve sorumluluklarını unutmaması gerektiğini vurguladı.

Kanlı, kurultay sürecinin geride kaldığını ve artık tüm partililerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Bu süreçteki olumsuz tavırların kabul edilemeyeceğini ifade eden Kanlı, erken seçimin UBP’ye yararlı olacağı görüşünü dile getirdi. Kanlı, “Artık herkes neyi neden yaptığını biliyor, herkes kendine göre haklıdır, fakat bu noktada kişisel hesaplaşmaları bir kenara bırakma zamanı gelmiştir.” diyerek, parti içindeki tüm bireyleri sağduyulu olmaya çağırdı.

UBP’nin başarısında halkın büyük rol oynadığını belirten Kanlı, partililerin bu gerçeği göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı. Partinin tabanının daha fazla üzülmemesi gerektiğini ifade eden Kanlı, rakipler karşısında partiyi zor duruma sokacak davranışlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Özer Kanlı'nın açıklaması şöyle:

“UBP’liler partinin tarihi görevini bilerek davranmalıdır. Kurultay geride kaldı; artık herkes partinin birlik ve beraberliğine , güçlü olmasına önem vermelidir. Bunun aksine davranışların hiç bir nedeni, hoş görülecek yanı olamaz. Erken Genel Seçim UBP’ye de iyi gelecek…Herkes kimin ne yaptığını, neyi niçin yaptığını biliyor. Herkes kendine göre haklıdır da ama artık yeter….Herkes kişisel haklılığını, sıkıntısını, konusunu bir tarafa bırakıp kendisini Meclis’e taşıyan kitleye, UBP’ye , millete , halka, Devlet’e karşı yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Büyük olan halktır, UBP’dir; Herkes bunlar olmasa nerde olacağını, nerden nereye nasıl geldiğini iyi düşünmeli tabanı daha fazla üzmemeli, rakipler karşısında utandırmamalıdır... lütfen aklı selim…"