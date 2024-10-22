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“Erken seçim, ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur”

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Maliye Bakanı Berova, "Şu an için bir erken seçim, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur” diye konuştu

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“Erken seçim, ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur”
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Maliye Bakanı Özdemir Berova, erken seçim tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Berova, erken seçimin ülke için faydalı olmayacağını şu sözlerle dile getirdi:

"Şu an için bir erken seçim, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur. 2026'da cumhurbaşkanlığı seçimi var ve o zamandan sonra bu konular masaya yatırılabilir. Şu anda bir seçim, halkımıza ve kimseye iyi gelmez."

Seçimin hükümet yarışı gibi sunulmasına karşı çıkan Berova, şu ifadelere yer verdi:

"Hükümetin sona erdiğini söyleyebilmek için güven oylaması yapılmalıdır. Güven oylamasında 26 kabul oyu alındığında hükümet sona erer. Meclis Başkanlığı seçimi ise iç tüzük kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi ve Ziya Öztürkler kazandı."

Berova, Meclis Başkanlığı seçimini genel seçim veya halk oylaması ile kıyaslamanın yanlış olduğunu vurguladı: "Bu yasa parlamento, cumhurbaşkanlığı ve muhtarlık seçimlerinde uygulanır. Meclis Başkanlığı seçimleri iç tüzüğe göre yapılır ve Meclis Başkanlığı ile divan tutanakları da imzalanmıştır. Şerh konulsa dahi bu belgeler geçerlidir. Bu durumu diğer konularla bağdaştırmak doğru olmaz."

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