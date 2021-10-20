banner583
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
18 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
38 0
 
20 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
52 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
25 0
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
42 0
29 0
banner661
banner726

Erken seçim için tarih çıkmazı

banner476

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından dün Meclis Danışma Kurulu toplandı. Hükümet toplantıda erken seçim tarihiyle ilgili somut öneri getirmedi, muhalefet buna sert tepki gösterdi. Danışma Kurulu'ndan uzlaşı çıkmadı

banner714
Erken seçim için tarih çıkmazı
banner721
 UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından dün Meclis Danışma Kurulu toplandı. Hükümet toplantıda erken seçim tarihiyle ilgili somut öneri getirmedi, muhalefet buna sert tepki gösterdi. Danışma Kurulu'ndan uzlaşı çıkmadı.
Hükümetin istifasının ardından dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından toplantıya çağrılan siyasi partiler, bu toplantı öncesinde Meclis’te Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından toplantıya çağrıldı ancak toplantıda erken seçim tarihi konuşmayı bekleyen muhalefet partileri böyle bir gündemle karşılaşmadı.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner’in toplantıda herhangi bir erken seçim tarihi noktasında ne bir öneri sunduğu ne de bir tarih belirlemek için girişim yaptığı öğrenildi. Muhalefet ise erken seçim tarihi konusunu görüşmek için toplantıya geldiğini ifade etti. Hal böyle olunca Danışma Kurulu toplantısında kriz çıktı.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun ise toplantıyı bir erken seçim tarihi görüşmek için değil mevcut bekleyen yasaların ne olacağı noktasında bir görüşme için çağırdığı ifade edildi.
Öte yandan Önder Sennaroğlu, toplanan Meclis Danışma Kurulu’nun ana maddesinin Genel Kurul’un gündemindeki yasaların değerlendirilmesi olduğunu belirterek, Meclis Genel Kurulu’nun açılmasına olanak sağlayacak ortak kararın üretilemediğini bildirdi. Sennaroğlu, konuyla ilgili görüşmelerin süreceğini kaydetti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.