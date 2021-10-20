Erken seçim için tarih çıkmazı

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından dün Meclis Danışma Kurulu toplandı. Hükümet toplantıda erken seçim tarihiyle ilgili somut öneri getirmedi, muhalefet buna sert tepki gösterdi. Danışma Kurulu'ndan uzlaşı çıkmadı

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından dün Meclis Danışma Kurulu toplandı. Hükümet toplantıda erken seçim tarihiyle ilgili somut öneri getirmedi, muhalefet buna sert tepki gösterdi. Danışma Kurulu'ndan uzlaşı çıkmadı.

Hükümetin istifasının ardından dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından toplantıya çağrılan siyasi partiler, bu toplantı öncesinde Meclis’te Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından toplantıya çağrıldı ancak toplantıda erken seçim tarihi konuşmayı bekleyen muhalefet partileri böyle bir gündemle karşılaşmadı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner’in toplantıda herhangi bir erken seçim tarihi noktasında ne bir öneri sunduğu ne de bir tarih belirlemek için girişim yaptığı öğrenildi. Muhalefet ise erken seçim tarihi konusunu görüşmek için toplantıya geldiğini ifade etti. Hal böyle olunca Danışma Kurulu toplantısında kriz çıktı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun ise toplantıyı bir erken seçim tarihi görüşmek için değil mevcut bekleyen yasaların ne olacağı noktasında bir görüşme için çağırdığı ifade edildi.

Öte yandan Önder Sennaroğlu, toplanan Meclis Danışma Kurulu’nun ana maddesinin Genel Kurul’un gündemindeki yasaların değerlendirilmesi olduğunu belirterek, Meclis Genel Kurulu’nun açılmasına olanak sağlayacak ortak kararın üretilemediğini bildirdi. Sennaroğlu, konuyla ilgili görüşmelerin süreceğini kaydetti.

