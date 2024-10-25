Erhürman’dan Tatar’a yanıt

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, “oturduğu makamın farkında olmaya” çağırdı.

CTP Basın Bürosu'nun açıklamasına göre Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Meclis Başkanlığı seçimi ile ilgili yaptığı CTP’yi eleştiren açıklamalarına yanıt vererek, “Oturduğu makamın ağırlığını kaldıramadığını bir kez daha ortaya koyuyor” iddiasında bulundu.

Haber Kıbrıs Web TV’de Levent Kutay ve Muazzez Gazihan’ın programına telefonla bağlanan CTP Genel Başkanı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Ersin Tatar, hangi makamda olduğunun farkında olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı makamı, Meclis'teki hukuka aykırı seçimle ilgili tutum almak zorunda kalan CTP'ye dil uzatılacak, laf atılacak bir makam değildir.

Sayın Tatar, bugüne kadar 'Ben UBP'liyim' diyerek ortada dolaştı. Söylemese bile herkes bunun farkındaydı. Şimdi Meclis'te bu kadar açık hukuksuzlukların yaşandığı bir dönemde taraf olarak CTP'ye laf uzatmaya kalkması, oturduğu makamın ağırlığını kaldıramadığını bir kez daha ortaya koyuyor.

O makam, CTP'ye dil uzatacak bir makam değil. Kendisi çıkıp 'Meclis Başkanlığı önemli bir makamdır, Cumhurbaşkanlığı'na vekalet eden bir makamdır. Bu makamda hukuka aykırı bir şekilde oturan bir kişinin bulunması doğru değildir' demelidir. Çünkü bu makam, kendisine vekalet eden makamdır.

Hukuka aykırılık bu kadar açıkken, o makamda bulunan kişinin CTP'ye tuhaf laflar etme noktasına gelmemesi gerekir. Sayın Tatar, söylediklerini bir kez daha düşünmelidir.”





