Erhürman’dan erken seçim çağrısı

CTP lideri Erhürman, bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi: “Bu hükümetin gitmesi için yarın bile geç. Her dakika, verdikleri zararı büyüten icraatlar yapıyorlar”



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin her dakika verdiği zararı büyüttüğünü savunarak, en erken zamanda erken seçime gidilmesini istedi.

Bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, “Bu hükümetin gitmesi için yarın bile geç. Her dakika, verdikleri zararı büyüten icraatlar yapıyorlar” dedi.

Kurumsal hafızanın da “haşat edildiğini”, iradenin yıprandığını ve bilgi düzeyinin sıfıra indiğini ifade eden Erhürman, “Her mesele mahkemede bitmeye başladıysa, o ülkede artık risk vardır” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gayrimeşru olduğunu savunduğu hükümetin, Anayasa’yı gereksiz bir şey gibi gördüğünü, kurumsal yapıyı umursamadığını ve halkın iradesini tanımadığını söyledi. Erhürman, “İçinde bulunduğunuz yapıya önce siz saygı duyacaksınız, sonra o yapı üzerinden bir şeyler talep edeceksiniz” dedi.

Ülkeyi yöneten yapının “bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için” siyaset yaptığını kaydeden Erhürman, bu yapıyla işlerin yürüyemeyeceğinin söyledi ve “Mümkünse yarın, bir an önce erken seçime gidilmelidir. İrade yıprandı, bilgi düzeyi sıfıra doğru indi. Ülke uzun zamandır yönetilmiyor. Bu saatten sonra bunu düzeltmek, halkın iradesine gitmeden mümkün değildir. 10 ayda bu memleketin yaşadıklarının haddi hesabı yok” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta yapılan Demokrat Parti (DP) Kurultayı’nın ardından, 7 kişinin Turizm Bakanlığı’na istihdam edildiği iddialarını anımsatan Erhürman, söz konusu iddiaların yalanlanmadığına dikkat çekti.

Ülkede maliye açısından bir sıkıntının olmadığını ancak ekonomik sıkıntı olduğunu belirten Erhürman, “Enflasyon yükseldikçe, maliyenin Türk Lirası (TL) cinsinden geliri artar. Maliye parayı toplayacak” diyerek, Türkiye’den sadece savunma harcamalarının geldiğini söyledi. Kıbrıs’ın güneyinden de maliyeye “para akmaya” devam ettiğini ifade eden Erhürman, “Maliyeye Rum tarafından para aktıkça, senin insanının alım gücü de umurunda değil. Halkının da alım gücü her gün biraz daha düşüyor. Kuzeydeki hayat Yorgo Dayı için her güç ucuzluyor, Ali Dayı için her gün pahalılaşıyor” diye konuştu. Ortada büyük bir iş bilmezlik olduğunu söyleyen Erhürman, “Memleket bu şekilde dibe doğru gidiyor” dedi.

Yerel Yönetim seçimlerinin ertelenmesinin Anayasa’ya aykırı bulunması hakkında da konuşan Tufan Erhürman, “Anayasa’ya aykırıdır dediğimiz halde 27 milletvekili de el kaldırdı. Muhalefet size, ‘sorun var, komiteye çekin’ dedi. Siz buna rağmen ‘ben yaparım 27 vekilim var’ dediniz. Söz konusu metnin Türkçesi bile yanlıştı. Türkçesi yanlış olan şeye 27 vekil el kaldırdı. Bunları yapıyorsun, sonra da ‘muhalefet reformu baltalıyor’ diyorsun. Her mesele mahkemede bitmeye başladıysa, o ülkede artık risk vardır” diye konuştu. Muhalefet olarak içinden geçilen süreçte sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirten Erhürman, insanların artık bazı ezberlerden de kurtulması gerektiğini kaydetti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu hükümetin gitmesi için yarın bile geç. Her dakika, verdikleri zararı büyüten icraatlar yapıyorlar” dedi.



