Erhürman: Ülkenin hukuka aykırı işlemlerle zarara uğratılmasına izin vermeyeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (Kıb-Tek) ihalesiz yakıt alımıyla ilgili Yasa Gücünde Kararname’nin iptali için açtığı dava, hükümet tarafından Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlükten kaldırılması nedeniyle geri çekildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, davanın konusuz bırakılmaya çalışıldığını, bu sebeple geri çekildiğini belirterek, ancak esasa dair başvurularının yani Yasa Gücünde Kararname’nin Anayasa’ya aykırılığının tespitinin ise görüşülmeye devam edeceğini kaydetti.

Erhürman, bunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını, ülkenin kesinlikle hukuka aykırı işlemlerle zarara uğratılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mahkemeler önünde basına yaptığı açıklamada “gayrı meşru hükümet tarafından hukuka aykırılık, anayasa, mevzuat ve ihlalinin sistematik hale getirildiği bir dönem yaşandığını" söyleyerek, Anayasa’daki hak arama özgürlüğünün ve hukuk devletinin adeta paspas edildiği uygulamalar yapıldığını savundu.

Bundan bir süre önce, Kıb-Tek’e ihalesiz yakıt alımı için bir Yasa Gücünde Kararname çıkarıldığını, buna karşı CTP’nin yine Anayasa Mahkemesi’ne dava açtığını, ancak ara emri görüşüleceği günden iki gün önce Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlükten kaldırıldığını anlatan Erhürman, kendilerinin de o dönem davalarını geri çektiklerini, çünkü o kararnameyle hiçbir alım yapılmadığını anımsattı.

Daha sonra çıkarılan Yasa Gücünde Kararnameyle çok sayıda ihalesiz yakıt alındığını, CTP’nin ona karşı da dava açtığını, ara emrinin bugün görüşüleceğini ancak, cumartesi günü yine bu Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlükten kaldırıldığını belirten Erhürman, davalarının konusuz bırakılmaya çalışıldığını söyledi.

-Hükümet yargılama masraflarını karşılamaya mahkum edildi

Erhürman, bugün ara emrinin konusuz kaldığını, ancak Mahkeme’den bu Yasa Gücünde Kararname’nin Anayasa’ya aykırı olduğunun tespit edilmesini talep ettiklerini ifade ederek, Mahkeme’nin ara emri amaçları bakımından davalı tarafı, yani hükümet tarafını yargılama masraflarını karşılamaya mahkum ettiğini kaydetti.

Kendilerinin davaya devam edeceklerini belirten Erhürman, “Bizim bu davayla amaçlarımızdan biri Anayasaya aykırılığı tespit ettirmek ve polise yapacağımız şikayette hukuka aykırı bir şekilde ülkenin zarara uğratıldığını iddia etmek. Yoksa Anayasa’ya aykırılık tespit edilmezse, bizim hukuka aykırı bir şekilde zarara uğratıldığı iddiamız da zayıflayacaktır. Biz bu davayı bitirmeyeceğiz, biz bu davaya devam edeceğiz” dedi.

Eğer bu yöntem izlenmezse, ülkenin hukuk sisteminin sıkıntıya gireceği görüşünü ortaya koyan Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Aksi takdirde, ülkenin Bakanlar Kurulu’nda oturanlar Anayasaya aykırı, kendilerine göre bir işlem yaparlar, Yasa Gücünde kararname çıkarırlar, ihalesiz ne isterlerse alırlar, tam ara emri görüşüleceği günden iki gün önce ben bunu yürürlükten kaldırdım derler o güne kadar yaptıkları hukuka aykırı alımlar da yanlarına kalır. CTP, bu yapılan hukuksuzlukları bu hükümetin yanına bırakmayacak.”

“Ülkenin hukuk devletini, hak arama özgürlüğünü maskarık haline getirmelerine izin vermeyeceğiz” diyen Erhürman, yargı iş yapamaz hale getirilirse bu memlekette uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözülebilmesi ihtimalinin ortadan kalkacağını, bunu kimsenin yapmasına da izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

