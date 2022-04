Erhürman: Ufukta erken seçim görülüyor

Erhürman, erken seçimin açık şekilde ufukta göründüğünü kaydederek “Elbette bu krizin ortasında hiç birimiz Kıbrıs Türk halkını seçimlerle uğraşmayı arzu etmezdik ama bu yaratılan kaostan Kıbrıs Türk halkının hiçbir müdahalenin olmadığı kendi iradesiyle çıkma yükümlülüğü var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana yaratılan müdahale sürecinin tekrarlandığını, müdahalenin artık açık bir şekilde gerçekleştiğini” kaydetti ve ufukta erken seçim görüldüğünü söyledi.

Yaşananların sonucunda çözüm üretecek olanın Kıbrıs Türk halkının iradesi olduğunu dile getiren Erhürman, “Elbette bu krizin ortasında hiç birimiz Kıbrıs Türk halkını seçimlerle uğraşmayı arzu etmezdik ama Kıbrıs Türk halkının bu yaratılan kaostan hiçbir müdahalenin olmadığı kendi iradesiyle çıkma yükümlülüğü var” diye konuştu.

Erhürman, erken seçimin bir erken seçim hükümetiyle mi, Cumhurbaşkanı’nın ülkeyi seçime götürme iradesini ortaya koymasıyla mı olacağını söylemek için erken olduğunu da söyledi.

Müdahaleye karşı çıkılacaksa, her ortamda karşı çıkılması gerektiğine dikkat çeken; müdahalenin boyutlarının her geçen gün büyüdüğünü savunan Erhürman, “En çok beni sever dediğiniz takdirde, bütün müdahale zeminini yaratırsınız, siz de sonuçta müdahaleye maruz kalırsınız” diye konuştu

Erhürman, CTP milletvekillerinin de katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan MYK toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

ERHÜRMAN: BÜTÜN BUNLARI, ‘İKTİDAR BİZİM İŞİMİZDİR’ DİYENLER YAŞATTI

Sürecin başında çok da tercih etmedikleri bir dil kullandıklarını fakat bu yaşatılanların sadece ‘maskaralık’ kelimesiyle ifade edilebileceğini belirten Erhürman, müdahalenin boyutlarının her gün büyüdüğünü savundu.

“Maalesef hükümette olan 2 ortak işi; hükümet programı okunduktan sonra, ‘100 günlük yeni hükümet programı’ ortaya koymak gibi teamüllerde olmayan bir şeyi yapmaya getirdi” diye konuşan Erhürman, ardından ise iki ortağın, kendilerinin de içinde bulunduğu hükümete güvenoyu vermeyeceğini açıkladığını kaydetti. Erhürman, “Bütün bunları, bütün seçim boyunca, istikrardan bahsedenler, iktidar bizim işimizdir sloganıyla yola koyulanlar yaşattı” diye konuştu.

“MÜDAHALE TESCİLLENDİ”

Tüm bunların, son yıllardaki en büyük krizin ortasında, insanlar büyük sıkıntı içindeyken, sorumsuzlukla yaşatıldığını söyleyen Erhürman, “Bu sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik halkın hafızasına artık işlemiştir” dedi.

Seçim döneminde, köy köy gezilip ‘Türkiye Cumhuriyeti, CTP’yi istemiyor. Türkiye ile en iyi ilişkileri biz kurarız’ denildiğini hatırlatan Erhürman, “Bunu yapanlar, kendi kurultaylarına müdahaleyi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahaleyi bilenlerdi. Şimdi gelinen noktada yaratılan müdahale süreci yine tekrarlandı. Müdahale açık şekilde gerçekleşti. O kadar açık ki Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na yönelik olarak “TC seninle çalışmak istemiyor’ dedi. Bu basına yansıdı ve bunu şu ana kadar kimse yalanlamadı, dolayısıyla müdahale tescillendi” diye konuştu.

“MÜDAHALEYE KARŞI ÇIKACAKSANIZ, HER ORTAMDA KARŞI ÇIKACAKSINIZ”

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının iradesine müdahaleye karşı çıkacaksanız, her ortamda karşı çıkacaksınız. En çok beni sever dediğiniz takdirde, bütün müdahale zeminini yaratırsınız, siz de sonuçta müdahaleye maruz kalırsınız” diye konuştu.

“KİMSE YAŞATILAN MASKARALIKTAN KAHRAMANLIK ÜRETMEYE KALKMASIN”

“Ama kimse yaşatılan bu maskaralıktan bir kahramanlık üretmeye kalkmasın çünkü seçim öncesinde Türkiye’ye gidip Erdoğan ve Oktay’la fotoğraf çektirip, orada hiçbir açıklama yapmayıp, KKTC’ye gelen ve ‘TC bize her türlü yardımı yapacak. CTP’yi Türkiye istemez bize oy verin’ diyen kendileriydi, işte bu yarattıkları zemin ile hem kurultay hem de hükümet meselesinde müdahale yaşadılar ve ne yapacaklarını bilemez halde bir takım açıklamalara yapmaya devam ediyorlar” diye konuştu.

“ERKEN SEÇİM UFUKTA GÖRÜLÜYOR”

Bu gerçeklerin sonucunda çözüm üretecek olanın Kıbrıs Türk halkının iradesi olduğunu dile getiren Erhürman, erken seçimin açık şekilde ufukta göründüğünü kaydetti ve “Elbette bu krizin ortasında hiç birimiz Kıbrıs Türk halkını seçimlerle uğraşmayı arzu etmezdik ama bu yaratılan kaostan Kıbrıs Türk halkının hiçbir müdahalenin olmadığı kendi iradesiyle çıkma yükümlülüğü var” diye konuştu.

Erken seçimin bir erken seçim hükümetiyle mi, Cumhurbaşkanının kendisinin ülkeyi seçime götürme iradesini ortaya koymasıyla mı olacağını söylemek için erken olduğunu söyleyen Erhürman CTP’nin parti içi demokrasiye inanan bir parti olduğunu ve birkaç gün içinde parti meclisini toplayıp, nihai kararlarını üreteceklerini kaydetti.

Erhürman, hükümetin kurulması görevinin kendilerine verilmesi ihtimali üzerindeki bir soruya karşılık olarak da, bugün MYK olarak konular üzerinde fikir cimnastiği yaptıklarını, nihai kararı toplanacak olan Parti Meclisi’nin vereceğini ifade etti.