Erhürman: Tarihin cilvesi; Sayın Tatar’ın orada, sizin de burada oturmanızdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Söz konusu yasa tasarılarında ısrar ederseniz, tarihin cilvesi Sayın Tatar’ın orada ve sizin de burada oturmanız olacaktır. Bu cilve bizi felakete sürüklüyor” diye konuştu. Hükümetin ne yaptığının bile farkında olmadığına dikkat çeken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz konusu yasa tasarılarının Anayasa Mahkemesi’nden döneceğine vurgu yaptı. Erhürman, söz konusu yasa tasarılarının reform değil, kaos olduğunun altını çizdi.

ERHÜRMAN: BUNUN BİLGİ DEĞİL, BİLİNÇ OLMASI GEREKİYOR

Tüm milletvekillerinin, bu parlamentoda ne yapılacaksa, Anayasa’ya uygun olarak yapılması gerektiğini bildiğini söyleyen Erhürman, bunun bir bilgi değil, bilinç olması gerektiğine dikkat çekti. Meclis’te çoğunluğa sahip olmanın, Anayasa aykırı bir şey yapma yetkisini kimseye vermediğinin altını çizen Erhürman, “Bu konu, hep birlikte hicap duyacağımız bir sorundur” dedi. Hükümetin kurulduğu günden beri ‘Zücaciye dükkanına girmiş fil’ havasına girdiğine vurgu yapan Erhürman, “Memlekette taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayacağız ve her şeyi yapacağız havasındasınız” diye konuştu.

“DİYALOG ARAYIŞINI, BİR ŞEYLERİ ‘YÜZÜNÜZE GÖZÜNÜZE BULAŞTIRMADAN’ YAPACAKSINIZ”

Meclis’e yasa tasarılarını getirirken, hükümetin konsensüs arayışının olmamasına dikkat çeken Erhürman, “Bir diyalog arayışı olacaksa, bir şeyleri yüzünüze gözünüze bulaştırmadan yapmak zorundasınız” dedi. Söz konusu yasa tasarılarını getirirken, hükümetin, haziran ayına kadar yetiştireceğini söylediğini hatırlatan Erhürman, seçimin neden 27 Kasıma ertelenmek istendiğini sordu. Getirilen yasa tasarılarının bir olgunluğa erişmediğinin farkında olduklarını kaydeden Erhürman, “Yetiştiremeyeceğiniz bir işi neden seçimlere 3 ay kala getirmek gibi bir gaflet içindesiniz?” diye sordu.

“HÜKÜMET NE YAPTIĞININ FARKINDA BİLE DEĞİL”

Her şeye rağmen hükümetin ısrarının devam ettiğini belirten Erhürman, söz konusu yasa tasarısında toplu iş sözleşmelerinin feshedilmek istenmesini eleştirdi. “Kayyum düzenlemesi getiriyorsunuz. Toplu iş sözleşmesinde uzlaşabiliriz diyorsunuz. Madem böyleydi neden daha önce yapmadınız bu işi?” diye soran Erhürman, hükümetin ne yaptığının bile farkında olmadığını vurguladı. Hazırlanan yasa tasarılarında reform kelimesinin R’sinin bile olmadığının altını çizen Erhürman, reformdan bahsedileceği zaman, diğer siyasi partilerle önceden görüşmek zorunda olunduğunu yineledi.

“BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONU DA YERLE BİR EDİLDİ”

Belediyelerde intibak meselesinin en önemli mesele olduğunu kaydeden Erhürman, söz konusu durumun da yasa tasarılarında hala durduğunu ifade etti. Belediye çalışanlarının motivasyonunun da yerle bir edildiğine dikkat çeken Erhürman, “İntibakın nasıl gerçekleşeceğini bilmiyor insanlar. Hangi kritere göre kapatacaksınız?” diye sordu. Erhürman, “Bu bilgi düzeyiyle mi reformu yapacaksınız?” diye sordu. “Bu getirdiğiniz şeyin ne kadar Anayasa’ya aykırı olduğunun farkında değilsiniz, böyle devam ederseniz iş yapmamız imkansızdır” diye konuşan Erhürman, Anayasa’nın ceza yasası olmadığını hatırlattı.

“ANAYASA MAHKEMESİ BUNU İPTAL EDECEK”

Anayasa’ya aykırı bir yasanın çıkarılmak istenmesi durumunda, Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini vurgulayan Erhürman, “Anayasa Mahkemesi bunu iptal edecek. Bugün martın sonundayız, nisana gireceğiz. Anayasa iptal kararını görüşecek. Hazirana doğru yanaşacağız ve bu memleketteki seçimler hiç yapılamaz hale sokulacak. Kaostan kaosa sürükleyeceksiniz. Memleketi kaosa sürüklüyorsunuz” dedi. Erhürman, “Eğer bunda ısrar ederseniz, tarihin cilvesi Sayın Tatar’ın orada ve sizin de burada oturmanız olacaktır. Bu cilve bizi felakete sürüklüyor. Bu mecliste yan yana oturamayacak duruma getiriyorsunuz bizi” diye konuştu.

“AKLIN YOLU BU YASA TASARILARINI GERİ ÇEKMEKTİR”

Belediyelerin acil ihtiyaçlarının 51’e 95 olduğunun altını çizen Erhürman, 28 belediyenin de acil ihtiyacının söz konusu durumun değişmesi olduğunu dile getirdi. Bütün belediyelerin, şu anda mali sıkıntı içinde olduğunu vurgulayan Erhürman, enflasyonist ortamın içerisinde belediyelerin ayakta kalıp kalamayacağının gündem dahi yapılmamasını eleştirdi. Belediyelerin ayakta kalacağı bir yapının düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, “Aklın yolu bu yasa tasarılarını geri çekmektir. Eğer bu Meclis’te bir şeyleri birlikte konuşma ihtiyacındaysanız, dayatmalarla değil” dedi. Erhürman, “Bu memleketin hayrına bir şey yapma istediğiniz bir şey varsa, bunu dayatmayla yapmazsınız” dedi.

“BU YASA TASARILARI REFORM DEĞİL, KAOSTUR”

Devletin ‘bekasının’ Anayasa’nın ‘bekası’ olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu memlekette bu iş böyle gitmeyecek. Bu iş anayasa aykırıdır. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilecek. Bu yasa tasarıları reform değil, kaostur” diye konuştu. Söz konusu yasa tasarılarının geçmesi durumunda belediyelerde kaosun başlayacağının altını çizen Erhürman, “Ayakları üzerinde duran belediyelerin hangi belediyeler olduğu da bellidir. Bazı belediyelerin batmış olması, yasalarla da açıklanamaz. CTP’li belediyelerin ayakta olması, yasayla ilgili bir şey değildir” dedi. Erhürman, “Bu yarattığınız ortam 6 ay daha devam etsin istiyorsunuz. Bu memleketin, krizin ortasında, bir de bu krize ihtiyacı yoktur. Yaratacağınız kaosun altından kalkamazsınız” dedi.

