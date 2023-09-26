Erhürman: “Plansızlık, ülkenin geleceğine dair endişe yaratıyor”

Ekonomik yaşamdaki sıkıntıların günden güne arttığını ve başa çıkılmaz hale geldiğini kaydeden Erhürman, plansızlık ve programsızlığın ülkenin geleceğine dair büyük endişeler yarattığını ifade etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede plansızlık ve programsızlığın geleceğe dair büyük endişeler yarattığını söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman ve beraberindeki CTP heyeti dün Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretinde, milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Filiz Besim, Fikri Toros ve Erkut Şahali eşlik etti.

Ülkede iyiye giden hiçbir şey olmadığını ifade eden Erhürman, bu kötü gidişatı değerlendirip neler yapılabileceğine dair sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ve ekonomik örgütlere ziyaretler başlattıklarını ve diyalog kurmak istediklerini belirtti.

Ekonomik yaşamdaki sıkıntıların günden güne arttığını ve başa çıkılmaz hale geldiğini kaydeden Erhürman, plansızlık ve programsızlığın ülkenin geleceğine dair büyük endişeler yarattığını ifade etti. Erhürman, “Rüşvet ve yolsuzluğun bu derece ayyuka çıktığı, sokaktaki insanın isim vererek, durumu anlatabilir konuma geldiği başka bir dönem hatırlamıyorum” dedi.

“Kalkınma planına dair herhangi bir unsur bize ulaşmadı”

Hükümetin 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planı hazırlamak istediğini ancak ellerine bu konuda henüz somut bir unsur ulaşmadığını kaydeden Genel Başkan Tufan Erhürman, "KTTO’nun da buna benzer bir planı hükümete sunduğunu ancak hükümetin bu planda yazanların tam tersini yaptığını" belirtti.

Kamudaki "verimsizliğe" değinen Erhürman, “Geçici istihdamı sınav ve münhale bağlayalım. Teknik dairelerde müdürlükler üçlü kararname kapsamından çıkarılsın. KIB-TEK, DAÜ, Şeker Sigorta, Vakıflar Bankası, Kooperatif Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası gibi kurumları uzmanlaştırıp, özerkleştirelim. Orada çalışan insanlar liyakate bağlı olsun, siyasetten arındırılsın. Sadece bu üç başlık bile kamuda liyakat üzerinden çok önemli sonuç doğuracak” dedi.

Erhürman, ülkedeki planlamanın ciddiye alınmaması ve nüfus artışında kontrolün yapılmaması halinde 5 sene sonra ülkenin başa çıkılamayacak bir yere dönüşeceğini ifade etti.