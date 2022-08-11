banner762
banner815
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
27 0
Yakın Doğu’dan devlete 20 ayda üçüncü okul bağışı
Yakın Doğu’dan devlete 20 ayda üçüncü okul bağışı
15 0
 
Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar
Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar
91 0
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
19 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
29 0
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
17 0
Gençlik Merkezi Birliği, İstanbul’da “Halk Jürisi” ödülü kazandı
Gençlik Merkezi Birliği, İstanbul’da “Halk Jürisi” ödülü kazandı
67 0
banner797

Erhürman: “Parmak hesabıyla yerel yönetimleri kaosa sürüklemek istiyorlar"

banner476

banner825
Erhürman: “Parmak hesabıyla yerel yönetimleri kaosa sürüklemek istiyorlar"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ülkedeki kaosa yerel yönetimlerle ilgili kaos da eklenecek gibi görünüyor... Parmak hesabıyla yerel yönetimleri kaosa sürüklemek istiyorlar… Buna izin vermeyeceğiz” dedi.
Erhürman, “Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili son gelişmeler hakkında bu sabah Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.
CTP’nin yerel yönetimlerde reform istediğini, bunun bir fırsat olması için çaba gösterdiğini, ortaya bir model koyduğunu ifade ederek, ad-hoc komitede görüşülen düzenlemenin UBP’nin çoğunluğunun olduğu İdari Komiteye çekildiğini söyleyen Erhürman,
“Dert siyasidir…” dedi.
Erhürman, bugünkü komite toplantısına katılacaklarını, UBP’yi yeniden akıl yoluna çağıracaklarını ifade ederek, belediyelerin sayısının azaltılmasının reform olmayacağını belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.