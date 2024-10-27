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Erhürman: "Olanları aklımız almıyor"

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Erhürman: "Olanları aklımız almıyor"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir bebeğin yaşamını yitirmesi sonucu ortaya çıkan yeni doğan bebeklere alkollü mama verilmesi olayıyla ilgili "Yaşananları aklımız almıyor, çünkü akıl alacak gibi değil" dedi...
Acil Durum Hastanesi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, içeriden aldığı bilgiler doğrultusunda bebeklerin (6 bebek) düne nazaran çok daha iyi durumda olduğunu aktardı.
Şu an için önemli olanın bebeklerin sağlığı olduğunu, bununla ilgili daha fazla açıklama yapmayacağını belirten Erhürman, "Bunları konuşma zamanı şimdi değil ama zamanı gelecek, bebekler sağlığına kavuşsun ondan sonra konuşacak çok şeyimiz olacak" ifadelerini kullandı.
 
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