Erhürman New York’taki temaslarına başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, dün New York’ta Rusya Federasyonu’nun Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Anna Evstigneeva ile görüştü.

Sosyalist Enternasyonal toplantısında konuşacak

CTP’den yapılan açıklamaya göre, bugün ise BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılacak olan Erhürman, “Diyalog ve Diplomasiye Yatırım” konulu seansta bir konuşma yapacak.

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın, gerek ikili görüşmelerinde, gerekse Sosyalist Enternasyonal toplantısında bugün yapacağı konuşmasında, Kıbrıs çözüm sürecinin geleceğine ilişkin vizyonunu, müzakerelerin bir an önce sonuç odaklı olarak yeniden başlayabilmesine ilişkin gerekli yaklaşımı ve yöntemleri anlatacağı belirtildi.

