banner913
banner932
"Açık Kulis" isimli müzikli oyun 28 Eylül'de sahnelenecek
16 0
''Hep birlikte çalışacağız''
''Hep birlikte çalışacağız''
26 0
 
K.Kaymaklı’dan teknik heyetle 1 yıllık sözleşme
K.Kaymaklı’dan teknik heyetle 1 yıllık sözleşme
50 0
4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kalbine pil takıldı
4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kalbine pil takıldı
29 0
Sosyal yardım ve cemile yardımlarına yüzde 19.19 artış yapıldı
Sosyal yardım ve cemile yardımlarına yüzde 19.19 artış yapıldı
35 0
İş insanlarından üç ambulans bağışı
İş insanlarından üç ambulans bağışı
43 0
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
22 0
banner1032

Erhürman New York’a gidiyor

banner1020

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman, New York’ta BM Genel Kurul çalışmaları kapsamında temaslarda bulunacak

banner1045
Erhürman New York’a gidiyor
banner971
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs çözüm süreciyle ilgili temaslarda bulunmak amacıyla New York'a gidiyor.
CTP'den verilen bilgiye göre 23-28 Eylül tarihleri arasında New York’ta olacak  Erhürman, adadan ayrılmadan önce  23 Eylül Pazartesi sabahı saat 08.30’da Ercan VIP salonunda basın toplantısı düzenleyecek.
Erhürman’a ziyaretinde CTP Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros eşlik edecek.
-Sosyalist Enternasyonal toplantısında konuşma yapacak
Erhürman, 25 Eylül’de BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde yapılacak  Sosyalist Enternasyonal toplantısında “Diyalog ve Diplomasiye Yatırım” başlıklı oturumda bir konuşma yapacak.
Erhürman konuşmasında Kıbrıs çözüm süreciyle ilgili vizyonunu aktaracak ve kurgulanması olası yeni sürecin yöntemlerine ilişkin somut önerilerini aktaracak.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile de bir araya gelecek. Erhürman-Jenca görüşmesinde Kıbrıs sorunu ve çözüm süreci ele alınacak. Bazı ülkelerin BM nezdindeki temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması da planlanan  Erhürman'ın, bu görüşmelerde CTP’nin çözüm vizyonunu uluslararası aktörlere aktarması, BM nezdinde daha aktif bir diyalog ortamı oluşturması hedefleniyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.