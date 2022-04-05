Erhürman: Kontrolü kaybetmiş bir hükümetle karşı karşıyayız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kontrolü kaybetmiş bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu savundu.

Elektrik zammının birçok alanı domino etkisiyle kaosa soktuğunu söyleyen Erhürman, hükümetin aldığı kararlarla “ortalığı birbirine kattığını” söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Havadis Web TV’de Damla Dabis Özel’in sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Maalesef yine krizin ortasında istikrarsızlığa mahkum edilmiş durumdayız” diye konuştu.

“YÖNETSEL ZAAFİYET VAR”

Elektrik faturalarının zamlardan sonra bire üç geleceğinin belli olduğunu söyleyen Erhürman, elektrik faturalarının bu kadar yüksek gelmesinin sürpriz olmadığını kaydetti.

Erhürman, “Bu faturaların buralara çıkması hataysaydı neden yaptınız? Reaksiyonu mu ölçtünüz yoksa hesabı mı yapamadınız?” diye sordu.

Söz konusu durumu “yönetsel zafiyet” olarak niteleyen Erhürman, “Sayın Faiz Sucuoğlu elektrik zammını yeniden değerlendireceğini beyan etti. Ne kadar indirim yapacak? Yapacaksa teknik olarak nasıl yansıtacak?” sorusunu yöneltti.

“ELEKTRİK ZAMMI BİRÇOK ALANI DOMİNO ETKİSİYLE KAOSA SOKTU”

İnsanların bu faturaları ödemesinin mümkün olmadığını söyleyen Erhürman, “Dünden beri telefonlarımız susmuyor. Engelli maaşı 3 bin lira, maaşının üstünde fatura gelen insanlar var bu ülkede” diye konuştu.

Elektrik zammının, ekonominin birçok alanını domino etkisiyle kaosa soktuğunu söyleyen Erhürman, sosyal sigortaların borç alarak emeklileri ödemeye başladığını da hatırlattı.

Hükümete, “maliyeci zihniyetten vazgeçin” çağrısında bulunan Erhürman, “Yaptığınız her zam daha fazla kayıt dışı doğurduğu sürece, sosyal sigortaların dengesi daha da bozulacak” dedi.

Bu dengeyi bir türlü anlayamamış bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu savunan Erhürman, alkol zammında da aynı durum olduğunu vurguladı.

“ALDIĞINIZ KARARLARLA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTINIZ”

Bir kısım insanın artık süt alamaz duruma geldiğini söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Aldığınız kararlarla ortalığı birbirine katıyorsunuz. Hem akaryakıta zam yapıyorsunuz hem de insanları kuyrukta bekletiyorsunuz. Fiyat İstikrar Fonu’nu da boşalttınız. Hiç olmazsa becerin de insanları kuyrukta bekletmeyin. Elektrikte başka bir şey yapamazdık zaten dediniz, dakika bir tekrar değerlendireceğim diyorsunuz. Halk sadece geçim sıkıntısını yaşamıyor, ciddi bir yönetsel boşluk olduğu algısına da sahip. En son ihtiyaç duyduğumuz şey de budur. Halk güvenini kaybetti.”

“HÜKÜMET NE YAPTIĞINI BİLMİYOR”

Şu anki hükümetin ne yaptığını bilmediğini iddia eden Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Halkın dengesinin nasıl oynadığını görecek bir yapıda değiller. Kimi nereye atayayım derdindeler. Halkın bir de bunları görmesi, daha da sinir bozucu hale geliyor. Halk geçim derdinde. Bunun altından kimse kalkamaz. Bu toplumun bir dakika nefes almasına ihtiyacı var.”

Zamların geri çekilmesi ve insanlara en baştan anlatılması gerektiğini belirten Erhürman, halkın da hükümetin gaile çekmediğini gördüğünü savundu.

En son nizamnameye uygun değişikliğin kendi hükümetleri döneminde yapıldığını ifade eden Erhürman, “Bu faturalarla bu memlekette hayat sürdürülemez” dedi.

“VERGİLENDİRİLMEMİŞ GELİRLER VERGİLENDİRİLMELİ”

Şu anda kontrolü kaybetmiş bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu savunan Erhürman, Euro’ya endeksleme politikasının da “artık kaçınılmaz olduğunu” ileri sürdü.

Asgari ücretin 6 bin 90 TL’ye çıktığını fakat alım gücünün düştüğünü ifade eden Erhürman, sistemin yapısal sorunlarının değil, o sistemin içinde bile yapılan hataları konuşmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Vergilendirilmemiş gelirlerin vergilendirilmesi ve Euro’ya endeksleme meselesinin önemine işaret eden Erhürman, plan yapmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Hükümetin oturup da dersine çalışmadığını savunan Erhürman, hükümetin ders çalışma zamanlarını atamalarla geçirdiğini söyledi.

“HALK ŞU ANDA 5 SENELİK BİR HÜKÜMET VAR ALGISIYLA BAKMIYOR”

Söz konusu durumun halkın sinirlerini daha da gerdiğine vurgu yapan Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“İstikrarı sağlayacağız diyenler kabinelerini oluşturdular, kabine değişmek zorunda kaldılar. Bu hükümet de doğduktan 15 gün sonra intihar etti. Bu kabine Faiz Sucuoğlu kabinesi değildir. Şu anki atamalar da kendilerine göre olmuyor. Halk şu anda 5 senelik bir hükümet var algısıyla bakmıyor. İstikrar diye geldiniz, 24 vekille hükümeti kurma sırasında götürüp iade ederim tehditleri yapıldı. Şu anda istikrarsız bir yapının içindeyiz. Maalesef yine krizin ortasında istikrarsızlığa mahkum edilmiş durumdayız.”

Erhürman, hükümetin Anayasa’ya aykırı bir seçim tarihi belirleme girişiminin olduğunu savundu.

“2019’DAN BERİ HATA ÜSTÜNE HATA YAPILIYOR”

Önceden yapılması gereken işlerin, şimdi yapılmaya çalışıldığını kaydeden Erhürman, “Elektrikte kaos yarattınız, şu anda insanlar bir taraftan faturaya bakıyor, bir taraftan da otomatik ödemeden gitti adil olarak geri dönecek mi diye düşünüyor” dedi.

Bir ülkede belediyeleri kapatmak için karar alınacağı zaman, söz konusu belediyelerin başkanlarıyla da konuşulması gerektiğini söyleyen Erhürman, kapatılacağı söylenen belediyelerin başkanlarıyla bir kere bile konuşulmadığını savundu.

Tüm kesimlerle temas halinde olduklarını belirten Erhürman, 2019’dan beridir durmadan hata üstüne hata yapan hükümetler olduğu görüşünü ifade etti.

Herkesle adalet ve hak temelinde istişarelerini sürdürdüklerini kaydeden Erhürman, “Bir sorun da akıl sağlığımızı korumamız lazım. Akıl sağlığımızı korumak her gün biraz daha güç haline geldi” diye konuştu.

Siyasetin sorun çözme sanatı olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Siyaset olmayan sorunu üretip onu çözme sanatı değildir” dedi.