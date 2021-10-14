Erhürman “Kıbrıs Türk halkı kırılma noktasındadır”

Azınlık Hükümeti’nin derdinin halk olmadığını savunan Erhürman, “Kurultaya giderken hangi adım daha fazla avantaj kazandırır diye düşünerek hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının kırılma noktasında olduğuna vurgu yapan Erthürman, “Kıbrıs Türk halkı tarihi bir karar verecek. Biz bu hükümetin yok hükmünde olduğunu 10 aydır söylüyoruz. 6 ilçede eylem yaptık biz CTP olarak. Müsterih olduğumuz nokta, halkın iradesinin kullanılacağı noktaya gelindi” dedi

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin istifasını sunmasından 2-3 hafta önce başlanan algı operasyonlarına teslim olmayacaklarını belirtti.

Katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan Erhürman, devletin herhangi bir partinin kurultayına bağlanarak, kendi hukukunun dışına çıkamayacağına da vurgu yaparak, “Tepkimiz çok sert olur, böyle bir şeyi kabul etmeyiz” diye konuştu.

“TATAR, İSTİŞARE SÜRECİNİ HEMEN BAŞLATMALI”

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, yaşananları “rezalet” olarak nitelendiren Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın parlamentoda temsil edilen partilerin temsilcileriyle istişare sürecini hemen başlatması gerektiğini söyledi.

Erhürman ayrıca, bu dönemde yapılan yanlış işlerin hepsinin kurultay vesilesiyle yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın tarafsızlığının da tartışmalı hale geldiğini öne sürdü.

Sergilenen her “tuhaflıkta” işin içine Türkiye’nin de karıştırılmaya çalışıldığını söyleyen Erhürman, “Bu ülkede kurulu olan sisteme elbette karşıyız. Bu statükodan memnun olan bir tek insan yok. Bu statükonun sürdürülebilir olmadığı açıktır. Bunun böyle devam etmesinin Kıbrıs Türk halkını yokoluşa sürüklediğini görseler de umurlarında değil” dedi.

Yaşananlardan sonra herkesin samimiyetini sorgulamaya başladıklarını ifade eden Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin istifa etmesi sonucu işgüder hükümet konumuna girdiğini belirtti.

Azınlık Hükümeti’nin derdinin halk olmadığını savunan Erhürman, “Kurultaya giderken hangi adım daha fazla avantaj kazandırır diye düşünerek hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının kırılma noktasında olduğuna vurgu yapan Erthürman, “Kıbrıs Türk halkı tarihi bir karar verecek. Biz bu hükümetin yok hükmünde olduğunu 10 aydır söylüyoruz. 6 ilçede eylem yaptık biz CTP olarak. Müsterih olduğumuz nokta, halkın iradesinin kullanılacağı noktaya gelindi” dedi.

“BU MAKAMI BOZUK PARA GİBİ HARCAYAMAZSINIZ”

Cumhurbaşkanlığı makamının merkezi siyasi makam olarak dünyayla iletişim kurabilen ve siyasi istikrara sahip olan tek makam olduğunu da belirten Erhürman, “Bu makamı bozuk para gibi harcayamazsınız” dedi.

Tatar’ın CTP içine yönelik “harcı alem” konuşmaya devam ettiğini ifade eden Erhürman, “Ne yazık ki tarzı bu şekilde. Bu tarzdaki bir kişi gelin görün ki Cumhurbaşkanlığı makamında” diyerek, Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırdığını öne sürdü.

Hem Cumhurbaşkanlığı makamı, hem de Meclis’in itibarının sarsıldığını savunan Erhürman, Türkiye’nin her açıklamanın içine çekilmesine eleştirdi.

“PROTOKOLLER DÜZENİ BU ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEMEZ”

“Memlekete para yağıyor” havasının yaratılmaya çalışıldığını da söyleyen Erhürman, bu paraların nerede olduğunu ve neden 140 milyon TL borç alındığını sordu. Protokoller düzeninin bu şekilde sürdürülemeyeceğini vurgulayan Erhürman, “Siz Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri karşılıklı sevgi ve saygıyla inşa etmek istiyorsanız, yapmayacağınız şeyi taahhüt etmeyeceksiniz ya da ne taahhüt ederseniz yapacaksınız” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI HAYSİYETİNE SAHİP ÇIKAN BİR HALKTIR”

“Eskiden sadece CTP’ye karşı Türkiye’den daha iyi para koparırız lafını kullanırlardı, şimdi kurultayda birbirlerine karşı kullanıyorlar” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iradesine ve haysiyetine sahip çıkan bir halk olduğunu vurguladı.

“ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEDİLER, NE KURAL KALDI NE İNTİZAM”

“Kaosun olduğu yerde artık düzen tutturulamaz ve insanlar bireysel hedeflere koşmaya başlar. Öyle bir kaosa sürüklediler ki ülkeyi ne kural ne intizam kaldı. Memleketi ne hale getirdiniz gördük” şeklinde konuşan Erhürman, vatandaş bunun böyle gitmeyeceğini gördüğünü ve kendilerinin ortaya alternatif koyacaklarını söyledi.