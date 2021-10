Erhürman: “İstifayı bile yüzlerine gözlerine bulaştırdılar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin istifayı yüzüne gözüne bulaştırdığını savunarak, seçim tarihi ve hükümetin istifasının bile kurultaya endeksli olduğunu ileri sürdü

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Tufan Erhürman, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın “Markaj” programına konuk oldu.

Başbakanlık makamının maraz makamına, Cumhurbaşkanlığı makamının da kınama makamına döndüğünü öne süren Erhürman, bunun dışında ise icraat olmadığını savundu.

“HER ŞEY KURULTAYA ENDEKSLİ”

İstifa eden hükümetin kurultaya yönelik hesaplar yaptığını ifade eden Erhürman, “Hükümetin istifası, seçim tarihi, her şey kurultaya endeksli. Bu memlekete çektirdiğiniz yeter artık” dedi.

İstifayı bile “yüzüne gözüne bulaştıran” bir hükümet olduğunu savunan Erhürman, hükümetin istifasının bir gün sonra kabul edilmesinin tarihte görülmediğini belirtti.

Hükümetin istifa ettiğini ancak çeşitli kurumlarda münhallerin açıldığını ifade eden Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkına hakaret ediyorlar. Sanki yemin ettiler Kıbrıs Türk halkının itibarıyla ilgili hangi kurumsal yapısı varsa taş taş üstüne bırakmayacağız diye. Sürekli Kıbrıs Türk halkına ‘siz yoksunuz’ mesajı veriliyor. Algı operasyonlarına da devam ediyorlar”

Eğitimle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erhürman, özel okullardaki çocuklarla devlet okullarındaki çocuklar arasındaki eğitim eşitsizliğinin önceden de var olduğunu belirterek, “Bir de bunun üzerine seyreltilmiş eğitimle daha da açtılar farkı” dedi.

“BU ZİHNİYETTEN KURTULMAK GEREKİYOR”

Hükümetin, memleketi durmadan faiz yükü altına soktuğunu savunan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Sadece bugünü değil, geleceği de çalıyorlar. Bu zihniyetten kurtulmak gerekiyor. Kriz döneminde ortaya çıkar bu zihniyetler. Bu kriz döneminde hala istihdam yapıyorlar. Bu zihniyetle bu memleket nereye gidecek?” diye sordu.

Ulusal Birlik Partisi’nde şu an herhangi bir ‘muhataplık’ makamının bulunmadığını öne süren Erhürman, en baştan beri kriz masası kurulması gerektiğini söylediklerini kaydetti.

“ALIM GÜCÜ HER GEÇEN GÜN DÜŞÜYOR”

Alım gücünün her geçen gün düştüğünü ifade eden Erhürman, “Sen, bu memleketin kaynaklarıyla bu ülkeyi kendi ayakları üzerinde durdurabilir misin? Siyaset budur. Yapmamız gereken iş uzun vadeli kalkınma eylem planını halkımızın önüne koymaktır. Bunları aylardır söylüyoruz. Bundan başka çare yoktur” ifadelerini kullandı.

Hükümete geldikleri dönem Türkiye Cumhuriyeti’nden katkı almadan bütçeyi 50 milyon TL artıyla kapattıklarını belirten Erhürman, “Şimdi ise 12’nci ve 13’üncü maaşları Türkiye’den destek gelmezse ödeyemeyeceğiz diyorlar” dedi.

“BİZ KALKINMA DERDİNDEYİZ”

Tufan Erhürman, “Bu ülke kendi uzun vadeli kalkınma eylem planını hazırlayacak ve bu plan doğrultusunda TC ile protokol imzalanacak. Biz kalkınma derdindeyiz” şeklinde konuştu.

Gelecekten çok şey kaybedildiğini savunan Erhürman, “Her geçen gün kaybediyoruz. Çocukları bile üçe böldüler. Bunun gelecekte neye mal olacağını düşünmek bile istemiyorum. Bunu yaşıyoruz şu an” dedi.