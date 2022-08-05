Erhürman: “İnsanların açlığa mahkûm edildiği bir dönemden geçiyoruz”

Sorumluluklarının sadece partilerine karşı olmadığını belirten Erhürman, “Sorumluluğumuz Kıbrıs Türk halkına karşıdır, bu adaya karşıdır” dedi. Önlerinde üç seçimin olduğuna işaret eden Erhürman, bu seçimlerin, ülkenin kaderini belirleyeceğini vurguladı. Erhürman partililere seslenerek, “Bizim yapmamız gereken dayanışma içerisinde olmaktır. Bu halka karşı sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmektir”

Partiden yapılan açıklamaya göre, kongrede başkanlığa tek aday olan Hüseyin Öztörel getirildi. Hüseyin Mülazim’den görevi devralan Hüseyin Öztörel, yeni yönetimle birlikte, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Kongre’ye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Erhürman, kongrede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkına karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerini ifade ederek, “CTP’nin tek başına iktidarının çok yakın olduğunu” söyledi.

İlçe Yönetim ve İlçe Disiplin Kurulları için seçim yapılmazken, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:

Hüseyin Can, Osman Özyöre, Sadık Bozkırlı, Selda Şafak, Cem Demiralp, Kazım Demir, İsmail Hakkı Nurçin, Meral Sertsoy, Abdullah Altındağ, Abdi Çetinkayalı.

İlçe Disiplin Kurulu Üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Polili, Hasan Konti, Salih Solmazcan, Özdemir Konuralp, Ahmet Uyguner.

CTP Genel Başkanı Erhürman, kongredeki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının çok zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, yıllarıdır adada çözüm ve barış için mücadele verdiklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılabilmesi ve uluslararası hukukla buluşabilmesi için mücadele verdiklerini de belirten Erhürman, içinde bulunulan dönemde Kıbrıs Türk halkın "Sarayönü'ne" hapsedilmeye çalışıldığı görüşünü savundu. CTP’nin 1970’ten beri bu ülkede demokrasi için mücadele ettiğini de belirten Erhürman, “Kendi ayaklarımız üzerinde duralım diye mücadele ediyoruz. Üreterek var olalım diye mücadele ediyoruz. Üretimin bitirildiği, üretmeyin denilen bir dönemden geçiyoruz. Emek için emekçi için mücadele ediyoruz. Asgari ücretin hayat pahalılığı altında belirlendiği, insanların açlığa mahkûm edildiği dönemden geçiyoruz” diye konuştu.

“Sorumluluğumuz Kıbrıs Türk halkına karşıdır”

Öztörel: “Ctp’ye olan ihtiyaç her zamankinden fazla”

Kongrede CTP İskele İlçe Başkanlığı'na seçilen Hüseyin Öztörel, örgütlenme yapısına pozitif ivme kazandıracağını, CTP’nin politikalarını insanlara ulaştırmak için çaba sarf edeceklerini belirtti. Temelde insan odaklı siyasete devam edeceklerini kaydeden Öztörel, “En ağır yaşam şartlarının İskele bölgesinde olduğunu” söyledi.

CTP’ye olan ihtiyacın her zamankinden daha çok olduğunu ifade eden Öztörel, CTP’nin daha da sorumluluk alacağı günlerin yakın olduğunu kaydetti. Öztörel, “CTP İskele İlçesi olarak her zamankinden fazla birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekmektedir. Tüm üye ve sempatizanlarımızın samimiyetle bu sürece katkı koyacaklarına şüphem yoktur” dedi.

CTP’yi tek başına iktidara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Öztörel, “Adamızı yeniden yeşerteceğiz” şeklinde konuştu.

Mülazim

Görevi devreden Hüseyin Mülazim ise Kıbrıs Türk halkının çok zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, gençlerin göç yollarına düştüğünü söyledi. Mülazim, görevi devralacaklara başarılar dileyerek, “Ülkemizi daha güzel günlere getireceğimize inanıyorum” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 11’inci İskele İlçe Kongresi, dün akşam İskele Belediye Gazinosu’nda yapıldı.Sorumluluklarının sadece partilerine karşı olmadığını belirten Erhürman, “Sorumluluğumuz Kıbrıs Türk halkına karşıdır, bu adaya karşıdır” dedi. Önlerinde üç seçimin olduğuna işaret eden Erhürman, bu seçimlerin, ülkenin kaderini belirleyeceğini vurguladı. Erhürman partililere seslenerek, “Bizim yapmamız gereken dayanışma içerisinde olmaktır. Bu halka karşı sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmektir” ifadelerini kullandı. Yeni seçilen yönetime başarılar dileyen Erhürman, “Zor bir dönemden geçiyoruz ama sakın umudu yitirmeyin. Çünkü denenmemiş olan geliyor, CTP’nin tek başına iktidarı geliyor” diye ekledi.