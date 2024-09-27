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Erhürman ile Özel New York’ta görüştü

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Erhürman ile Özel New York’ta görüştü
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, New York’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve heyeti ile görüştü.
CTP'den verilen bilgiye göre görüşmede, Kıbrıs çözüm sürecinin geleceği, bölgesel gelişmeler ve iki parti arasındaki ikili ilişkiler masaya yatırıldı.
 
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