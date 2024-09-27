Erhürman ile Özel New York’ta görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, New York’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve heyeti ile görüştü.
CTP'den verilen bilgiye göre görüşmede, Kıbrıs çözüm sürecinin geleceği, bölgesel gelişmeler ve iki parti arasındaki ikili ilişkiler masaya yatırıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.