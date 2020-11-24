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Erhürman, görüşmelere UBP'yle başladı

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Erhürman, görüşmelere UBP'yle başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçen cumartesi hükümeti kurma görevi vermesinin ardından dün akşam partisinin Parti Meclisi tarafından hükümet kurma çalışmaları konusunda yetkilendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilk görüşmeyi saat 12.00’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile yapıyor.

Erhürman, ardından saat 14.00’te Halkın Partisi, 16.00’da ise Toplumcu Demokrasi Partisi’ni ziyaret edecek.

Tufan Erhürman, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile de yarın görüşecek. Yarınki görüşme saatleri henüz netleşmedi.

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