Erhürman: Görevimin başındayım

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, son günlerde kamuoyunda başkanlıktan istifa edeceği yönünde dolaşan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

CTP Genel Başkanı'nın paylaşımı şöyle:

Bir süreden beri yaşadığım aile içi sağlık sorunları nedeniyle parti organlarında görev dağılımı/bölüşümü konularını gündemimize aldığımız doğrudur. Bununla birlikte görevimden istifa etmem söz konusu değildir. Görevimin başındayım.

Herkese sevgi ve saygılarımı sunarım.