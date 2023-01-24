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Erhürman: Görevimin başındayım

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Erhürman: Görevimin başındayım
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, son günlerde kamuoyunda başkanlıktan istifa edeceği yönünde dolaşan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.
CTP Genel Başkanı'nın paylaşımı şöyle:
Bir süreden beri yaşadığım aile içi sağlık sorunları nedeniyle parti organlarında görev dağılımı/bölüşümü konularını gündemimize aldığımız doğrudur. Bununla birlikte görevimden istifa etmem söz konusu değildir. Görevimin başındayım.
Herkese sevgi ve saygılarımı sunarım.
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