Erhürman "Cumhurbaşkanının seçim tarihi belirlemesi doğru değil"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, doğrusunun Meclisin oturup bir uzlaşmayla seçim tarihi belirlemesi olduğunu ilettiklerini söyleyen Erhürman, Cumhurbaşkanının seçim tarihi belirlemesinin doğru olmadığını ifade etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yapılması gerekenin Meclis’in toplanıp bir uzlaşmayla seçim tarihi belirlemesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifası ardından siyasi partilerle başlattığı görüşmeler kapsamında CTP’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda bugün saat 14.00 sıralarında başlayan görüşmeye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın katıldı.

Yaklaşık 10 dakika süren görüşmeden sonra basına açıklama yapan Erhürman, erken seçim tartışmalarının hükümetin istifası ile başlamadığını dile getirdi, hükümetin aralık ayında kurulmasından bu yana sürekli nisap sorunları yaşandığını kaydetti.

Meclis başkanının seçilmesi sürecinde yaşanan sorunlar sonrası Ersan Saner’in erken seçim tarihi belirleyin dediğini, kendilerinin o dönem nisan ayını önerdiklerini anımsatan Erhürman, “Sonra hükümet kulağının üzerine yatarak, sorun yokmuş gibi davrandı” dedi.

Haziran ve ağustos önerilerinin de kabul görmediğini ifade eden Erhürman, Meclis haziranda kapanmadan gelen ocak önerisini görüştüklerini, görüşlerini ifade etmek üzere gittiklerinde kendilerine “vazgeçtik” dendiğini belirtti.

Daha sonra şubat önerisinde de benzeri bir sürecin yaşandığını anlatan Erhürman, Meclis’in toplanamaması üzerine 6 Şubat tarihinin gündeme geldiğini, ancak bunu görüşmek üzere bir araya gelindiğinde “bir şartımız var seçim yasakları yasaya rağmen hemen başlamayacak” dendiğini ifade etti.

Muhalefetin bunu reddettiğini ancak hükümetin iki gün sonra istifa ederek aslında seçim yasaklarından da ağır koşullar yarattığını kaydeden Erhürman, yapılanı “inanılmaz derecede tutarsız bir davranış” olarak tanımladı.

Daha sonra aralık ayının tekrardan gündeme geldiğini, bugün Danışma Kurulu’nda da aralıkla ilgili öneri gelmesini beklediklerini belirten Erhürman “Bırakın aralığı hiçbir öneri getirmediler” dedi.

“İSTİFA ETMEYİ DE BECEREMEDİLER…İŞ ARTIK CUMHURBAŞKANLIĞINA KALDI”

Toplantıda sadece Tarım Sigortası Fonuyla ilgili bütçeyi geçirelim gibi önerilerin sunulduğunu ifade eden Erhürman, kendilerinin de gelinen süreçte “Yaşanan süreçteki ciddiyetsizliğiniz ve muhalefete olan saygısızlığınız artık bizim sizinle birlikte bir şey yapmamızı imkansız hale getiriyor” dediklerini aktardı.

Erhürman zaten Tarım Sigortası Fonuyla ilgili süreci destekleyeceklerini açıkladıklarını anımsatarak, ancak bunun kendileriyle dalga geçerek yapılmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

“10 ay içinde ülkede hiçbir şeyi beceremeyenler özetle istifa etmeyi de beceremediler” diyen Erhürman, işin artık Cumhurbaşkanlığına kaldığını kaydetti.

“DOĞRUSU MECLİSİN OTURUP BİR UZLAŞMAYLA SEÇİM TARİHİ BELİRLEMESİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, doğrusunun Meclisin oturup bir uzlaşmayla seçim tarihi belirlemesi olduğunu ilettiklerini söyleyen Erhürman, Cumhurbaşkanının seçim tarihi belirlemesinin doğru olmadığını ifade etti.

Çiftçilerin sorunuyla ilgili, “Tarih getirirseniz biz zaten gireceğiz bu bütçeyi geçireceğiz. Siz nisabı sağlarsanız zaten gireceğiz” dediklerini söyleyen Erhürman, top muhalefete atılmak isteniyorsa hükümetin boşu boşuna Meclis’e girmesine gerek olmadığını kaydetti.

“Ortada korkunç bir ciddiyetsizlik var” diyen Erhürman, ekonomik sıkıntılara da işaret etti.

Erhürman , “ ‘Türkiye’den parayı en iyi ben koparırım’ şeklinde bir siyaset sürdürüldüğünü ancak Türkiye’nin protokoldeki gereklilikler yerine getirilmediği için ödeme yapmadığını” da ifade etti.

“ÜLKE TARİHİNDE İLK KEZ CUMHURBAŞKANINA MECLİS’İ FES ETMEK DAYATILACAK”

Doğru olanın parlamentodan seçim için bir uzlaşma çıkması olduğunu tekrarlayan Erhürman, 60 gün içinde bu gerçekleşmezse ve uzlaşı da olmazsa Cumhurbaşkanı’nın Anayasaya göre Meclis’i fes etmek durumunda kalacağını söyledi.

Erhürman, bu durumda ülke tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanına Meclis’i fes etmenin dayatılacağını kaydetti.

Yaşanacak süreçle ilgili öngörüsü sorulan Erhürman, bununla ilgili bir öngörüde bulunmanın çok zor olduğunu söyledi, hükümeti sadece “kurultay hesaplarıyla” uğraşmakla suçladı, istifanın bile buna yönelik olduğunu, bundan sonraki sürecin de yine “kurultay hesaplarına” göre şekilleneceği görüşünü ifade etti.

“Aralık sonunda seçim denilirse destek verir misiniz?” sorusu üzerine Erhürman, CTP olarak nisandan beri, hangi tarihte seçim olsun sorusuna “bugünden itibaren 60 gün” olarak yanıt verdiklerini kaydederek, “Ne kadar erken olursa bizim için o kadar iyi, olmayan bir hükümetle 10 ay geçirdik, olmayan bir hükümetle daha fazla zaman gün geçirmenin bir âlemi yok” dedi.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yaşananların ne anlama geldiğini ve neler kaybettirdiğini gördüğünü düşündüğünü de sözlerine ekledi.