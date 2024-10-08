Erhürman: Bu film artık koptu, irade yenilenmelidir!

CTP Genel Başkanı Erhürman "Halkı ve bizi ilgilendiren kısım, ülkenin yönetilememesidir. Dün itibarıyla "bu memleketi yönetemiyoruz" diyen bir yapı karşımızda duruyor. Bu film dün itibarıyla kopmuştur. Mümkün olan en kısa sürede seçime gidilmesi gerekmektedir" dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman bugün Meclis’te yaptığı açıklamada, dün itibariyle “yönetme kapasitem yok” diye bir yapıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. Erhürman, “Bu film dün itibarıyla kopmuştur. Mümkün olan en kısa sürede seçime gidilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Zorlu Bey danışma kurulunu toplamak için dün çağrıyı yapmadı. Bugün itibarıyla Zorlu Bey, Cumhurbaşkanlığına vekalet ettiği için Fazilet Hanım da Meclis Başkanlığına vekalet ediyor. Bizden beklenen Fazilet Hanımın bu çağrıyı yapmasıydı. Gerçekten, dün itibarıyla yaşananlar filmi koparmıştır. Bu, teknik bir hukuk meselesinin çok ötesine geçmiştir. Dün sabahleyin grupta bu arkadaşlar söylenen bir ismi değil, başka bir ismi çıkardılar, seçtiremediler, onu geri çekip başka bir aday gösterdiler. Onu da seçemediler. Kendi Meclis Başkanları danışma kurulunu toplantıya çağırmayı reddetti. CTP bize koltuk değneği olsun da bu işi yapalım noktasına gelindi. Artık bu işi CTP inisiyatifi ile yapma noktasına gelindi. Bir an önce bu irade yenilenmelidir. Dün itibarıyla "yönetme kapasitem yok" diyen bir yapı ile karşı karşıyayız. Olması gereken, bu duruma son verilmesidir. Kamuoyu ve halk açısından yaşanan rezalet sürdürülebilir değildir. Kamuoyundaki gerçeklikle bu arkadaşların gerçekliği birbiriyle tamamen kopmuştur. Bizim bu duruma ortak olmamız söz konusu olamaz. Fazilet Hanım danışma kurulunu toplantıya çağırmayacaktır. Halkı ve bizi ilgilendiren kısım, ülkenin yönetilememesidir. Dün itibarıyla "bu memleketi yönetemiyoruz" diyen bir yapı karşımızda duruyor. Bu film dün itibarıyla kopmuştur. Mümkün olan en kısa sürede seçime gidilmesi gerekmektedir. Seçimin tarihi, ne zaman yapılması gerektiği ve sürecin nasıl işleyeceği konusundaki toplantı yapacağız.”