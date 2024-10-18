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Erhürman: “Bizim açımızdan Meclis Başkanlık seçimi tamamlanmadı”

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Erhürman “Başkanlık seçimiyle ilgili değerlendirme 28 Ekim’de Başkanlık Divanı tarafından yapılacak”

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Erhürman: “Bizim açımızdan Meclis Başkanlık seçimi tamamlanmadı”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlık seçiminin kendileri açısından tamamlanmadığını kaydederek, Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmenin 28 Ekim Pazartesi günü Başkanlık Divanı tarafından yapılacağını söyledi.
CTP, Meclis Başkanlığı seçimi beşinci tur oylaması sonrasında bu akşam Cumhuriyet Meclisi’nde grup toplantısı gerçekleştirdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP milletvekilleri toplantı ardından basına açıklama yaptı.

Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, “Bizim nezdimizde Meclis Başkanlık seçimi tamamlanmış değil…Tabi ki bir istişare yapıldı. Sayın Ünal Üstel, birtakım hukukçulardan görüş alma ihtiyacı içinde olduğunu söyledi. Bu savcılık değildir. Ve tabi ki bu değerlendirmeyi yapmak için divanın toplanması gerek. Pazartesi, yoğun katılımla İsias davasında olunacak. Kendilerinin talebi bunun bir sonraki pazartesine kalmasıdır” dedi.
Erhürman, 11 günde Meclis Başkanlığı için 4 aday gösterildiğini ve 15 tur seçim yapıldığını kaydederek, şöyle konuştu:
“Hükümet 29 milletvekilinin desteğine sahip değil. 29 milletvekili desteğine sahip değilse, hatta 26’ya da sahip değilse hükümetin salt çoğunluk desteği yoktur. Bunun da demokrasilerde bize işaret ettiği kapı erken seçimdir.”
 
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