Erhürman: AKSA’ya 560 milyon TL ödeme yapmak için yetkiyi nereden aldınız?

AKSA’ya aktarılan paranın hiçbir bütçede olmadığını dile getiren Erhürman, hükümetin bütçeyi nasıl kullanacağı meselesinin bir milletvekilinin getireceği bir yasa önerisiyle yasalaşacak bir şey olmadığını ifade etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gayri meşru UBP-DP-YDP hükümetinin esas bütçede ve ek bütçede yer almamasına rağmen AKSA’ya 560 milyon TL ödediğini açıkladı, hükümete “Bu yetkiyi nereden buldunuz da ödeme yaptınız?” sorusunu sordu. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, kaynağın hiçbir şekilde bütçelendirilmeden kullanıldığını ifade etti ve “O kaynak ne 2022 esas bütçesinde ne de ek bütçede var. Siz hiçbir bütçede olmayann bir kaynağın aktarımını nasıl yapıyorsunuz? Hangi yasal düzenlemeye göre yapıyorsunuz?” diye sordu.



“HİÇBİR BÜTÇEDE YOK”

AKSA’ya aktarılan paranın hiçbir bütçede olmadığını dile getiren Erhürman, hükümetin bütçeyi nasıl kullanacağı meselesinin bir milletvekilinin getireceği bir yasa önerisiyle yasalaşacak bir şey olmadığını ifade etti. Bakanlar Kurulu’nun ne zamandan beri ne bütçede, ne de yasada olan bir yetki kullanarak bir şirkete ödeme yapmaya başladığını soran Erhürman, bu yapıldıktan sonra ek bütçenin Meclis’e getirildiğini, ancak bu rakamların bütçede yer almadığını belirtti.



“GEÇEN HAFTA NEDEN GÖRÜŞTÜK?”

Esas bütçe ve ek bütçede olmayan rakamların hükümetin inisiyatifiyle bir şirkete aktarıldığını kaydeden Erhürman, “Madem böyle yapacaktınız, neden geçen hafta Meclis’te ek bütçeyi görüştük?” sorusunu sordu. Ek bütçenin içerisinde ne olduğu belli olmayan hesaplamalar bulunduğunu dile getiren Erhürman, “Bonoları imzaladıysanız onun yetkisini nereden aldınız? Sizin o parayı harcama yetkiniz yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Bir şirketin ciddiyetini dahi taşımayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Hiçbir harcama yetkisi olmaksızın bono imzalanması, bütçenin içinde olmayan bir harcamanın yapılması, bunun yasa tasarısı değil, yasa önerisi olarak gelmesi… Neresinden tutsan elinde kalan bir süreç yaşıyoruz” dedi.