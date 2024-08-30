Erhürmam: Önemli bir diyalog kapısı açıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin beş yıl aradan sonra AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na davet edilmesini değerlendirdi. Erhürman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye beş yıl aradan sonra AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na davet edildi.



Türkiye, bu girişimin olumlu olduğunu bildirdi ve Dışişleri Bakanı Sn. Hakan Fidan toplantıya katıldı.



AB tarafından yapılan davet de, açıklamalar da AB'nin Türkiye ile diyalogu önemsediğini açıkça gösteriyor. Türkiye de benzer bir yaklaşım içerisinde.



AB'nin açıklamalarında Türkiye ile ilişkilerde Kıbrıs sorununun önemli bir başlık olarak görüldüğünün altı çiziliyor. Türkiye'den gelen açıklamalar ise böyle bir ilişkilendirmenin doğru bulunmadığı yönünde.



Ama beş yıl aradan sonra önemli bir diyalog kapısı açıldı nihayetinde ve taraflar diyalogun başlamasından memnun.



Diyalog her zaman iyidir..."