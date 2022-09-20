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Erdoğan’dan uluslararası topluma “KKTC’yi resmen tanıyın” çağrısı

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Erdoğan “Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz"

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Erdoğan’dan uluslararası topluma “KKTC’yi resmen tanıyın” çağrısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu'nda konuştu.
Erdoğan, “Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken, siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına asla gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Yunanistan’dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz" dedi.
YUNANİSTAN KRİZİ
Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Yunanistan kriziyle ilgili olarak, "Güç gösterisi peşinde koşanlar kendilerini komik duruma düşürmektedir. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sürdürülmesi hak ve hukuka saygı duyulmasına bağlıdır. Yunanistan'ın iş birliği ve dayanışma çağrımıza kulak verilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
KIBRIS MESELESİ
Erdoğan, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı bir çözüme ulaşılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile hep iyi niyetli çaba sergiledik. Bugün adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu bilinmektedir” diyerek şöyle devam etti:
"Uluslararası toplumun, BM prensipleriyle çelişir şekilde ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz.”
 
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