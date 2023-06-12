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Erdoğan KKTC'de

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Erdoğan KKTC'de
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapıyor. 

Bu amaçla KKTC’ye gelen Erdoğan’ı, Ercan Havalimanında askeri tören eşliğinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı. 

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamaya, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı. Vatandaşlar da KKTC’yi ziyaret eden Erdoğan’ı görebilmek için Ercan Havalimanı ve güzergah üzerinde pankartlarla yer aldı. 

ERDOĞAN KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA
İlk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığına geldi.

Askeri törenle karşılanan Erdoğan, tören birliğini selamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile toplantıya geçti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına gelmeden önce Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, anıt özel defterini imzaladı.
Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

 

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