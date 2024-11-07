banner913
banner932
Aslan'dan Avrupada kritik galibiyet
Aslan'dan Avrupada kritik galibiyet
4 0
Yarın Lapta-Alsancak civarında elektrik kesintisi...
Yarın Lapta-Alsancak civarında elektrik kesintisi...
22 0
 
Hediyede KKTC unutulmadı
Hediyede KKTC unutulmadı
19 0
Erdoğan'dan KKTC için ‘tam üyelik’ çağrısı
Erdoğan'dan KKTC için ‘tam üyelik’ çağrısı
18 0
“Bahsedilen 3 oy yasaya ters düşüyor”
“Bahsedilen 3 oy yasaya ters düşüyor”
22 0
“Eğitim Bakanlığı şiddete kayıtsız”
“Eğitim Bakanlığı şiddete kayıtsız”
23 0
Londra'da tanıtım atağı
Londra'da tanıtım atağı
39 0
banner1059

Erdoğan ile Hristodulidis'ten süpriz buluşma

banner1020

Rum Lider Hristodulidis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de Avrupa Politik Topluluğu (EPT) zirvesi çerçevesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi

banner1045
Erdoğan ile Hristodulidis'ten süpriz buluşma
banner971
Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Budapeşte'de aynı masaya oturdu. Liderler Avrupa Politik Topluluğu (EPT) zirvesi çerçevesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Rum Basınına göre, görüşme öncesinde, Hristodulidis, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kısa bir sohbet yaptı.
Dün öğleden sonra erken saatlerde Hristodulidis, Budapeşte'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hedef olarak belirlediği birkaç dakikalık görüşme gerçekleştirdi.
Rum Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Yannis Antoniou'ya göre , Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu çalışmalarının başlangıcında bir sohbet yaşandı.
Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılırken, daha sonra Yunanistan ve Arnavutluk Başbakanları Kyriakos Mitsotakis ve Edi Rama da katıldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.