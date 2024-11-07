Erdoğan ile Hristodulidis'ten süpriz buluşma

Rum Lider Hristodulidis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de Avrupa Politik Topluluğu (EPT) zirvesi çerçevesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi

Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Budapeşte'de aynı masaya oturdu. Liderler Avrupa Politik Topluluğu (EPT) zirvesi çerçevesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Rum Basınına göre, görüşme öncesinde, Hristodulidis, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kısa bir sohbet yaptı.

Dün öğleden sonra erken saatlerde Hristodulidis, Budapeşte'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hedef olarak belirlediği birkaç dakikalık görüşme gerçekleştirdi.

Rum Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Yannis Antoniou'ya göre , Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu çalışmalarının başlangıcında bir sohbet yaşandı.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılırken, daha sonra Yunanistan ve Arnavutluk Başbakanları Kyriakos Mitsotakis ve Edi Rama da katıldı.

