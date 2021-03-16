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Erdemsiz, görevine başlamadan istifa etti

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Erdemsiz, görevine başlamadan istifa etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından LAÜ Mütevelli Heyeti Üyeliğine atanan Okan Erdemsiz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, konuyla ilgili TAK muhabirine yaptığı açıklamada, Okan Erdemsiz’in kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını ifade ederek, “Olgun davranışını ortaya koydu, makam mevki onun için hiç sorun olmadı, davamızın ve partimizin en yılmaz savunucularından biridir” dedi ve tebrik ettiğini söyledi.

Okan Erdemsiz’in istifa açıklaması şöyle:

“Ben YDP Kurucu üyelerindenim. Amacım ülkeme ve halkıma hizmet etmektir. Bu çerçevede şahsi hiç bir makam, mevki ve ikbal beklentim yoktur. Bugüne kadar ki çalışmalarım hep bu anlayışla olmuştur. Bu çalışmalarımı ve anlayışımı takdir eden Sn. Genel Başkanım, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Prof.Dr. Erhan Arıklı, beni LAÜ Mütevelli Heyeti’ne üye olarak atamayı uygun görmüştür. Bu atama beni ve ailemi onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Ancak geride kalmış talihsiz bir olayı öne çıkararak şahsımı, ailemi, Sayın Genel Başkanımı, partimi ve yol arkadaşlarımı tartışma ve rencide etme girişimlerini üzülerek görmekteyim. Bana sahip çıkan, yanımda olan, başta ailem, Sayın Genel Başkanım ve yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunar, LAÜ Mütevelli Heyeti Üyeliğimden istifa ettiğimi ve bu görevden afımı istediğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum.”

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