“Epidemiyolojik rapor hala gelmedi"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'la yaptığı görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamalar sırasında “Epidemiyolojik rapor elinize ulaştı mı?” sorusunu da şu şekilde yanıtladı:

“Hâlâ gelmedi. Biraz önce arkadaşlara sordum, hâlâ gelmedi. ‘Türkçesini olsun isteyin’ dedim bir kere daha. Bu kaçıncı isteyişimizdir artık sayısını da unuttum.

Yazılı olarak istediğimiz tarih 23 Mayıs’tır ama onun dışında da sözlü olarak da hep çok istedik. Nihayet sayın bakan dün Meclis’te ‘45 sayfa rapor hazır bunu bir iki saat içinde Cumhurbaşkanlığı’na gönderiyoruz’ demiş. Dünden bugüne bir-iki saat henüz geçmedi. Onun için rapor daha gelmedi.

Komitedeki arkadaşlarımız tabi İngilizcesini istiyor çünkü İngilizce takdim edecekler, Türkçe takdim yok, İngilizce konuşacaklar. Fakat ‘hiç olmazsa Türkçesini olsun alalım bir görelim’ dediler.

O nedenle onu tekrardan isteteceğiz. Çok güç oldu bu raporu hazırlamak da bize sunulması da çok güç olmaya devam ediyor. Halbuki bu Sağlık bilim ve bu konuda yetişmiş insanlarımız var, yeterli insanlarımız var, donanımlı insanlarımız var. Onlara karşı da gerçekten büyük bir ayıp işlendi, bunu söylemek durumundayım.

Hükümeti ikide bir eleştirir bir pozisyonda olmak istemem ama bazen konular öyle bir noktaya gelir ki sesinizi çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da onlardan biri oldu. Bir de tabi ki böyle pişkince cevaplar alınca da hayretler içinde kalıyorsunuz.

Biz bunu defalarca istedik, yazılı sözlü istedik. Arkadaşlarımız Başbakanla gitti görüştü, Sağlık bakanıyla müsteşarıyla görüştük, onlar da ‘Vereceğiz, 4 Haziran’da gönderiyoruz’ dediler ve gene gelmedi… Rum tarafı bize 3 defa güncelleyerek raporunu sundu, biz bir defa bile sunamadık. Kıbrıs Türk tarafını bu duruma düşürmek olmaz. ‘Bu büyük sorumsuzluktur, ciddiyetsizliktir’ demek zorunda kaldım. Ondan sonra da pişkince ‘Hazırdır, Cumhurbaşkanı istese verecektik’ diye bir cevapla karşı karşıya kaldım.

Şimdi siz sordunuz, hâlâ daha bu rapor gelmiş değil. İçeriye geldiyse son bir saat içinde onu bilmem, inşallah gelmiştir.”